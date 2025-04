M jak miłość, odcinek 1866: Nieplanowana ciąża zmusi Martę do wyjazdu z Polski. Nie pożegna się z Barbarą - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Marty i Jacka w "M jak miłość" był idealną okazją na to, by scenarzyści seriali rozpisali na nowo wątek tej pary. Stało się inaczej! Wojciechowska i Milecki pobrali się, ale zeszli na dalszy plan, jakby nie było pomysły na ich dalsze losy. Nic dziwnego, że Dominika Ostałowska ogłosiła na Instagramie, że odchodzi z obsady "M jak miłość", że po blisko 25. latach rezygnuje z roli Marty. Stało się to dokładnie we wtorek, 28.01.2025. A we wtorek, 15.04.2025 w TVP2 widzowie zobaczą ostatni odcinek "M jak miłość" z Martą.

Nie będzie pożegnania Marty z Barbarą w 1866 odcinku "M jak miłość"

Odejście Marty w 1866 odcinku "M jak miłość" nastąpi bez większego szumu, a co gorsze nawet Barbara nie będzie wiedziała, że kolejne z jej dzieci wyprowadza się za granicę, że rodzina Mostowiaków już nigdy nie będzie taka jak dawniej. Co więcej, nie będzie pożegnania Marty z Barbarą w Grabinie...

Kolejne dziecko w rodzinie Marty w 1866 odcinku "M jak miłość"! Trzeci raz zostanie babcią

Bo Marta w 1866 odcinku "M jak miłość" tylko starszej siostrze Marysi (Małgorzata Pieńkowska) wyzna, że zdecydowała się na przeprowadzkę do Włoch ze względu na nieplanowaną ciążę. Wyjedzie z Polski, by pomóc Łukaszowi, bo Patrycja będzie ciąży. Ale drugie dziecko dla tej pary oznacza sporo komplikacji. Bo Wojciechowski ma już córkę Natalię z Gruzinką Katią (Joanna Jarmołowicz) i syna Jasia z obecną partnerką. Sporym wyzwaniem będzie dla Łukasza nie tylko powiększająca się rodzina, ale także mieszkająca w Gruzji córka, o której wcale nie zapomniał.

Tak Marta w 1866 odcinku "M jak miłość" wyjaśni Marysi wyjazd do Włoch

- Ja też się bardzo cieszę, ale wiesz, że Jaś często choruje. To znaczy to nie jest nic poważnego, ale z jednej infekcji wpada w drugą. Tylko pójdzie do przedszkola, to Patrycja ląduje na kolejnym zwolnieniu. A teraz będzie musiała wziąć wolne również ze względu na siebie, bo nie czuje się za dobrze... - I to wszystko na głowie Łukasza? - Jest jeszcze Natka. Stara się jeździć tam, jak tylko może. Pomaga, nie mówiąc oczywiście o alimentach. Ale nie może teraz zrezygnować z pracy i zajmować się Jasiem i do tego Patrycją... - Chyba wiem, o co chodzi... Wyjeżdżasz? - W przyszłym tygodniu. Wzięłam bezpłatny urlop i jadę. Ania studiuje w Amsterdamie, więc nawet nie zauważy. A Jacek będzie do nas dojeżdżał i pomagał. Mam tylko do ciebie jedną prośbę, żebyś porozmawiała z Arturem, żeby dał Jackowi, w tym pierwszym okresie, zielone światło. Bo część roboty administracyjnej spadnie na Artura... - Dobrze, porozmawiam z nim. Jesteś najwspanialszą matką na świecie! Łukasz powinien być szczęśliwy, że ciebie ma... - Wiem... - zakończy Marta.

Co prawda w 1866 odcinku "M jak miłość" Barbara dowie się od Marysi o ciąży Patrycji, ale nie o wyjeździe Marty do Włoch i jej rozstaniu z Jackiem.