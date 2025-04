M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Straszne wieści dla Kamila i Anity. Matka jego córki Poli zginie w wypadku? - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) sprowadzi śmiertelne zagrożenie na swoją rodzinę! Niestety w porę nie posłucha ostrzeżeń Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek), który uprzedzi go, by nie mieszał się do wojny niebezpiecznego bandyty Jabłońskiego ( Marcin Piętowski) z jego wrogiem. W dniu, w którym Gryc wpakuje się jeszcze bardziej w ich rozgrywkę, dojdzie do tragicznego wypadku. Jeden telefon do Kamila i Anity (Melania Grzesiewicz) w 1868 odcinku "M jak miłość" potwierdzi najgorsze. Ofiarą wypadku będzie Weronika (Ewelina Kudeń-Nowosielska), matka jego córki Poli (Hania Nowosielska). Czy Weronika zginie? Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy.