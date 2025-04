M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Bartek sprowadzi Natalkę do domu Doroty! To dlatego nakryje ją w łóżku męża - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1869 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) postara się o to, żeby Dorota (Iwona Rejzner) dostała kolejny dowód na to, że on i Natalka (Dominika Suchecka) są razem! Co więcej, że policjantka przeprowadziła się do willi Kaweckiej w Grabinie. Jak do tego dojdzie? W dniu, w którym Dorota wróci do Grabiny, to Bartek sprowadzi Natalkę do ich domu. Powód? Poprosi przyjaciółkę o przysługę, bo w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie miał prezent dla jej córki Hani (Wiktoria Basik). Nic dziwnego, że kiedy Dorota wejdzie do własnego domu i zobaczy Natalkę w małżeńskiej sypialni, dorobi sobie całą historię nowego związku męża. W galerii ZDJĘĆ i WIDEO szczegółowo to wyjaśniamy!