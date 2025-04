M jak miłość, odcinek 1869: Dorota po zakończeniu leczenia w USA zatrzyma się u Ady. Namówi ją, żeby wróciła do Bartka - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem! Wmówi mu, że to on jest ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim Dorota i Bartek spotkają się w 1869 odcinku "M jak miłość" przeszkodzi im Natalka. Trochę nieświadomie, bo zaśnie w łóżku Lisieckiego w małżeńskiej sypialni, nie wiedząc o tym, że Dorota akurat wróci do domu. Nic dziwnego, że na widok innej kobiety w swoim domu w Grabinie Dorota utwierdzi się w podejrzeniach, że mąż o niej zapomniał.

Tak w 1869 odcinku "M jak miłość" Ada przekona Dorotę, by powiedziała Bartkowi prawdę

Zraniona Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość" opuści Grabinie i pojedzie do przyjaciółki Ady do Warszawy. W końcu tylko ona wie, że Kawecka żyje, że wróciła do Polski po zakończonym leczeniu w szpitalu w Bostonie i jest już zupełnie zdrowa. Co prawda Dorota nadal będzie uparcie twierdziła, że skoro Bartek jest z Natalią, to dla niej już nie ma miejscu w życiu męża, ale Ada wyprowadzi ją z błędu.

- Każda prawda, nawet najgorsza, jest lepsza niż życie w takiej niepewności!

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przyjaciółka Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" namówi ją do tego, by porozmawiała z ukochanym, że Bartek nie tylko musi wiedzieć, że ona żyje, ale także że nadal ją kocha. Poza tym przed Dorotą trudne zadanie wyjaśnienia mężowi powodów swojej ucieczki do USA, upozorowanej śmierci i leczenia raka z dala od niego.

- Dorota z jednej strony wygrała życie, więc powinna czuć się wspaniale, a jednak tak nie jest. Może stracić Bartka na własną prośbę. I chyba wydaje mi się, że niepotrzebnie, bo może gdyby zaufała mu bardziej. To jest nie w porządku. Dorota powinna porozmawiać i być szczera... - stwierdziła ekranowa Ada, czyli Marta Lewandowska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Były mąż Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość" dowie się, że ona żyje

Rozmowę Doroty z Adą w 1869 odcinku "M jak miłość" przerwie Tomasz, który tak odkryje, że jego była żona żyje. - To jest po prostu cud - powie na jej widok Kawecki, który odegra duża rolę w spotkaniu Doroty i Bartka, bo to właśnie on weźmie sprawy w swoje ręce, by małżonkowie znów byli razem.