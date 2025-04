M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Jakub uwierzy, że Kasia jest w ciąży z Mariuszem! Nie zmusi żony, by powiedziała prawdę - ZDJĘCIA

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed wakacjami, Kasia (Paulina Lasota) posunie się do kłamstwa i fałszerstwa, by nie wydało się, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka, z kim zaszła w ciążę. W finale sezonu "M jak miłość" przed przerwą testy DNA na ojcostwo potwierdzą, że to dziecko Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), ale Kasia podrobi wynik i okłamie męża, że urodzi dziecko Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Co zrobi Karski na koniec sezonu "M jak miłość"? Uwierzy niewiernej żonie, nie zmusi jej, by powiedziała prawdę. Obaj mężczyźni zostaną oszukani przez Kasię. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA jak się skończy ten wątek w serialu.