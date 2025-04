M jak miłość, odcinek 1867: Jakub da Kasi rozwód na swoich warunkach. Pogrąży żonę w sądzie? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Decyzja Jakuba o rozwodzie z Kasią zapadnie w 1867 odcinku "M jak miłość"! Dla Karskiego stanie się jasne, że ich małżeństwo przestało już istnieć, że skoro zdradziecka żona wybrała kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), to musi zwrócić jej wolność.

Jakub wystąpi o rozwód z Kasią w 1867 odcinku "M jak miłość"

Co prawda to Kasia zażądała od Jakuba rozwodu tuż przed odejściem do Mariusza, ale teraz to porzucony detektyw przejmie inicjatywę, by jak najszybciej rozwieść się z ukochaną. Dojdzie bowiem do wniosku, że nie ma już o co walczyć, że skoro Kasia zakochała się w Mariuszu, to już naprawdę koniec i musi odpuścić sobie żonę!

- Jakub sam sobie zadaje pytania, czy walczyć dalej, czy odpuścić. Niestety jest na straconej pozycji. Tam są dwie osoby zdecydowane, żeby iść w jednym kierunku, a Jakub pozostaje na uboczu. Dla Jakuba ta sytuacja to jest koniec świata. Rozpada się na kawałki. Chce się gdzieś zaszyć, uciec, odciąć od całego świata - wyjaśnił Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu jak miłość"

Piotrek prawnikiem Jakuba w 1867 odcinku "M jak miłość". On rozwiedzie go z Kasią

W 1867 odcinku "M jak miłość" Jakub zwróci się do Piotrka Zduńskiego, by został jego prawnikiem i reprezentował go w sądzie podczas rozwodu z Kasią. I już na początku dojdzie między nimi do zgrzytu. Bo warunki, które zaproponuje Jakub, będą zupełnie do nie przyjęcia dla Piotrka. Po stracie żony Karski nie tak szybko zapomni o łączącej ich miłości. Nadal będzie kochał Kasię i będzie mu zależało na jej szczęściu.

Dlatego w 1867 odcinku "M jak miłość" Jakub wystąpi o rozwód z Kasią bez wyciągania brudów na temat zdrady żony, romansu z Mariuszem, kłamstw i ucieczki do kochanka. Piotrek, który będzie działał w interesie Karskiego, podczas rozmowy z nim przez telefon absolutnie się na to nie zgodzi. Uprzedzi też Jakuba, że szybki rozwód nie wchodzi w grę.

Kiedy będzie rozwód Kasi i Jakuba w "M jak miłość"?

- Wiem, jakie jest twoje stanowisko, ale mimo wszystko uważam, że powinieneś wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie. W twojej sytuacji byłoby to w pełni uzasadnione... Sam proces pewnie potrwałby dłużej, ale to rozwiązanie daje ci pewne możliwości - wyjaśni Piotrek, cytowany przez portal światseriali.interia.pl. - Nie, Piotrek, już mówiłem. Bez orzekania o winie. Dom i kredyt dzielimy na pół - przerwie Jakub. - Twoja decyzja. Dam ci znać, jak będziemy mieli termin rozprawy - doda Zduński. - Ile to wszystko może potrwać? - zapyta Karski. - Myślę, że jakieś pół roku - Piotrek w 1867 odcinku "M jak miłość" nie będzie owijał w bawełnę.

Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie mieszkał w leśniczówce Martyny

Gotowy na rozwód Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" uspokoi przyjaciół, Anetę (Ilona Janyst) i Olka (Maurycy Popiel), że na razie nie sprzeda domu, który dzielił z Kasią, bo ma gdzie mieszkać. Jeszcze jakiś czas zostanie w leśniczówce Martyny Wysockiej, która zaoferowała mu gościnę na co najmniej kilka miesięcy.

- Nie jest taka prosta sprawa, sprzedać dom, jeszcze z kredytem... Czekam, nie chcę schodzić z ceny... Zobaczymy. Na razie mam gdzie mieszkać, Martyna jeszcze mnie nie wyrzuciła - wyjaśni Karski.

Czy Jakub cofnie decyzję o rozwodzie z Kasią, kiedy w 1867 odcinku "M jak miłość" dowie się o ciąży?

Jednego Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" nie przewidzi podczas rozmowy z Piotrkiem o rozwodzie - że Kasia jest w ciąży i nie wie, kto jest ojcem dziecka. Zrządzeniem losu Karski zjawi się w klinice i podsłucha rozmowę Kasi i Anety o niechcianym dziecku. Zażąda testów DNA na ojcostwo, by mieć pewność, że Kasia z nim zaszła w ciążę.