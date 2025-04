M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1867: Tak Jakub dowie się o ciąży Kasi. Usłyszy, co żona powie o niechcianym dziecku! To on będzie ojcem? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1867 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) nie powie Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski) o ciąży, ale los sprawi, że Karski i tak dowie się, że zdradziecka żona spodziewa się dziecka! Jak do tego dojdzie? Detektyw przypadkiem usłyszy rozmowę Kasi z Anetą (Ilona Janyst) o tym, że zaszła w niechcianą ciążę, że tak bardzo uważała, by nie zostać matką, ale zaliczyła wpadkę i teraz nie będzie wiedziała, kto jest ojcem. Co zrobi Jakub w 1867 odcinku "M jak miłość" na wieść o ciąży Kasi? Będzie walczył o ukochaną, skoro dziecko może być jego? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.