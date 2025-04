M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Kłamstwo Kamy przed zaręczynami z Marcinem. Tak zdobędzie pierścionek, którym się oświadczy na koniec sezonu - ZDJĘCIA, WIDEO

Wiadomo już jak się skończy "M jak miłość" w tym sezonie, wydarzenia ostatniego 1871 odcinka serialu wpłyną na życie Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). To już pewne, że ukochana Chodakowskiego sama mu się oświadczy. Ale zaręczyny tej pary na koniec sezonu "M jak miłość" poprzedzi sprytne kłamstwo Kamy, który pozwoli jej zdobyć pierścionek zaręczynowy. To dzięki niemu poprosi Marcina, by się z nią ożenił, skoro dotąd nie doczekała się jego oświadczyn. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO oraz poznaj szczegóły finałowego odcinka "M jak miłość" przed wakacjami.