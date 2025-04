M jak miłość, odcinek 1868: Marysia przejrzy Hoffmana! Szósty zmysł jej nie zawiedzie i ostrzeże Kingę przed sąsiadem – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Darek wpadł w obsesję na punkcie Kingi w serialu „M jak miłość”. Podczas kolacji, na którą sam się wprosił do Zduńskich, przyznał, że zdarza mu się obserwować ich okna wieczorami. To jednak nie skreśliło go w jej oczach.

Kinga przedmiotem mrocznego pożądania Darka „M jak miłość”

Niestety, Piotrek (Marcin Mroczek) polubił nowego sąsiada i całkowicie poddał się jego manipulacji, że jest miłym, nieszkodliwym człowiekiem. W rzeczywistości to zimny, wyrachowany psychopata. Wieczorami fotografuje rozbierającą się Kingę aparatem z teleobiektywem. Ma już pokaźną kolekcję jej fotografii w bieliźnie i bez…

Tak będzie wyglądało pierwsze spotkanie Marysi z Hoffmanem w 1868 odcinku „M jak miłość”

W 1868 odcinku „M jak miłość” Darek postanowi wykorzystać to, że Kinga zostanie w domu sama na weekend. Piotrek ma lecieć do Szczecina, Krysia (Hanna Mikuć) zabiera bliźniaczki Emilkę i Zuzię (Julia i Marcelina Kempka) do przyjaciółki, a Misiek (Aleksander Bożyk) będzie nocował u kolegi.

Zaplanuje mrożący krew w żyłach wieczór – uśpienie Zduńskiej silnymi tabletkami nasennymi u siebie w domu, wykorzystując nieobecność Sary (Nadia Smyczek), która pojedzie z Lenką (Olga Cybińska) do Grabiny. Ale zanim do tego dojdzie, podwiezie dziewczyny do bistro. Tam po raz pierwszy spotka go Marysia.

Hoffman w 1868 odcinku "M jak miłość" przedstawi się, cmoknie Rogowską w rękę, a ona zrobi minę, jakby pocałował ją zadżumiony. Nowy sąsiad synowej od razu się jej nie spodoba:

- Długo się znacie z Darkiem? - zapyta Kingę.

- Pod koniec wakacji wprowadził się na Deszczową. Piotrek bardzo szybko złapał z nim dobry kontakt. Wiesz, jak to faceci – gadają o sporcie, umawiają się na squasha… - wyjaśni beztrosko synowa.

- On jest taki… Nie wiem, jak to określić… - Marysia będzie zaniepokojona.

- Dziwny. Wiem, też tak myślałam na początku. Ale jest naprawdę w porządku. Wiesz, że on sam wychowuje tę Sarę? Nie ma za lekko. Bardzo się stara. Zresztą, sama się przekonasz.

Czyżby intuicja zupełnie opuściła Kingę? To się może dla niej fatalnie skończyć...