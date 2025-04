M jak miłość, odcinek 1867: Jakub zostanie w leśniczówce Martyny na dłużej. Nie pozbędzie się go - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna i Jakub świetnie się rozumieją. Najpierw znaleźli wspólny język z powodu tej samej pasji do wspinaczki. Potem połączyło ich to, że oboje mają złamane serca.

Martyna ma tę moc, by uleczyć Jakuba w serialu „M jak miłość”

Najpierw Jakub pomógł Martynie po włamaniu do leśniczówki, kiedy została skradziona pamiątka po jej mężu, Jerzym – zegarek. Potem to ona rzuciła mu koło ratunkowe po zdradzie Kasi. Kuba nie chciał zostać w domu z niewierną żoną, więc Wysocka zaoferowała mu leśniczówkę. Sama wyniosła się do Agaty (Lidia Pronobis). Tylko Martyna może uleczyć Karskiego z uczucia, jakie jego żona zniszczyła swoją zdradą…

Jakub zostanie w leśniczówce w 1867. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1867. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna odwiedzi Jakuba w agencji przy okazji załatwiania w Warszawie spraw urzędowych. Jakub od razu się wystraszy, że przyszła, by mu osobiście zakomunikować, że musi się wynieść:

- Chcesz wrócić do leśniczówki, tak? Mam się wyprowadzić?

- Nie. Nie śpieszę się – odpowie Wysocka, na co Kuba odetchnie z widoczną ulgą.

Kiedy wróci z kawą dla niej z pobliskiej kawiarni, lekarka jeszcze raz go zapewni:

- Co do leśniczówki, to możesz tam zostać co najmniej dwa miesiące. Mąż Agaty musi zostać dłużej w Stanach i byłoby jej ciężko samej z dzieckiem. I tak szczerze mówiąc, bardzo mi to na rękę, bo mogę się trochę ogrzać ich ciepłem. Ta maleńka jest niesamowita. Takie małe dziecko to jakaś magia. Znikają wszystkie problemy. Nie masz pojęcia…

- Nie! - przerwie jej Karski. - Nie mam pojęcia. I raczej nigdy już nie będę miał.

Jakub pogrąży się w złym nastroju...

