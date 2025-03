M jak miłość, odcinek 1859: Martyna wyleczy Jakuba. Porzucony Karski będzie potrzebował jej pomocy

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Po powrocie do męża wyzna, że już go nie kocha i chce jak najszybciej się rozwieść - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martynę i Jakuba przyciąga do siebie podobna sytuacja życiowa, w której się znaleźli. Ją zostawił na dobre Marcin, jego Kasia (Paulina Lasota) zdradza z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Wspólny język pomogła im też znaleźć ta sama pasja do wspinaczki wysokogórskiej. I sportowe hobby – boks.

Martyna i Jakub zrozumieją się jeszcze lepiej w 1856. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna i Jakub ponownie się spotkają, przypadkiem. Martyna dowie się przy tej okazji od niego, że powinna całkowicie zapomnieć o Marcinie, bo on i Kama są sobie pisani. Zmartwią ją słowa Kuby i powie mu, że nie może przestać go kochać tylko dlatego, że już się dla niego nie liczy. Karski smutno przytaknie, że świetnie rozumie, co ma na myśli.

W 1859. odcinku serialu „M jak miłość” tylko Martyna będzie mogła uleczyć Jakuba

W 1859. odcinku serialu „M jak miłość” Martyna spotka się z Kamą, by zapewnić ją, że całkowicie odseparuje się od niej i Marcina, może nawet wyprowadzi się do Krakowa. Załatwiwszy jedną sprawę, tę najważniejszą, postanowi też skontaktować się z Jakubem, który znowu jej pomógł, tym razem po włamaniu do leśniczówki, kiedy została skradziona pamiątka po jej mężu, Jerzym – zegarek. Nagra mu wiadomość, że jeżeli to jemu potrzebne będzie jakiekolwiek wsparcie, powinien się do niej zgłosić. Kuba dramatycznie go potrzebuje, możliwe więc, że wkrótce ponownie się spotkają. To Martyna może go uleczyć z uczucia, które zniszczyła Kasia swoją zdradą…