M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Jakub sprzeda dom i odetnie się od przeszłości? Tylko Marcinowi zdradzi, co dalej - ZDJĘCIA

Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) poinformuje Marcina (Mikołaj Roznerski) o planach na najbliższą przyszłość. Karski tymczasowo przebywa w leśniczówce Martyny (Magdalena Turczeniewicz), z którą łączą go wspólne problemy i wewnętrzny smutek. Chodakowski w 1865 odcinku "M jak miłość" sam pociągnie przyjaciela za język, a Karski powie wreszcie, co planuje. Opowie koledze, że ma zamiar sprzedać dom, ale najpierw musi zająć się sprawą kredytu. Co dalej z życiowymi planami Jakuba?