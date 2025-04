M jak miłość, odcinek 1869: Bartek w furii rzuci się na Tomasza! Będzie przekonany, że ukrywał prawdę o Dorocie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Tomasz długo nie wytrzyma. Sumienie w końcu zacznie mu ciążyć, a widok Doroty, która wróci z zagranicy po leczeniu, całkowicie go rozbije. Niespodziewane spotkanie z Dorotą i jej przyjaciółką, Adą (Marta Lewandowska) otworzy mu oczy. Nie będzie mógł dłużej udawać, że wszystko gra, więc zdecyduje się powiedzieć Bartkowi prawdę...

Tomasz w 1869 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Bartka i poprosi o pilne spotkanie, a gdy tylko się zobaczą, bez owijania w bawełnę rzuci bombę: Dorota żyje! Bartek w pierwszej chwili zamarznie. Nie będzie w stanie wykrztusić słowa, bo przecież od miesięcy żyje w żałobie po ukochanej, pogrążony w bólu i rozpaczy. A tu nagle taka informacja?

Bartek rzuci się na Tomasza z pięściami w 1869 odcinku "M jak miłość"

W 1869 odcinku "M jak miłość" nie trzeba będzie długo czekać na reakcję Bartka. Wystarczy, że usłyszy te kilka słów o tym, że Dorota jednak nie umarła, i że Tomasz to wszystko wiedział od jakiegoś czasu. W głowie Bartka zapali się czerwona lampka. Lisiecki będzie przekonany, że on przez miesiące przeżywał koszmar, codziennie cierpiał i wspominał ukochaną. A Tomasz? Chodził po świecie, znając całą prawdę!

W jednej chwili w 1869 odcinku "M jak miłość" wybuchnie prawdziwa furia. Bartek nie będzie mógł się opanować i ruszy na Tomasza z pięściami, krzycząc, że ten wszystko ukrywał, że bawił się jego uczuciami i że zdradził nie tylko jego, ale też pamięć o Dorocie. Będzie przekonany, że to celowa gra i że Tomasz zrobił to z premedytacją, jednak gdy emocje opadną, były mąż Kaweckiej wszystko mu wyjaśni i zdradzi, że sam dopiero co dowiedział się, jaka jest prawda.

Wzruszające spotkanie Bartka i Doroty w 1869 odcinku "M jak miłość"!

W 1869 odcinku "M jak miłość" dojdzie do chwili, na którą wszyscy czekali od wielu tygodni! Bartek i Dorota w końcu staną twarzą w twarz. To spotkanie rozegra się w atmosferze napięcia, ale też głębokiego wzruszenia. Bartek nie będzie mógł uwierzyć własnym oczom, patrząc na kobietę, którą uznał za zmarłą. Jego serce zabije mocniej, a łzy same napłyną mu do oczu. Koniecznie nie możesz tego przegapić.