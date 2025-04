M jak miłość, odcinek 1866: Bartek ujawni mężowi Doroty kulisy ich spotkania. Nigdy nie pogodzi się z odejściem ukochanej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" nie zawiadomi Bartka, że żyje, a coraz bardziej przybity Lisiecki postanowi sprzedać dom żony, gdzie wszystko przypomina mu o niej przypomina. Tymczasem ona podczas pobytu w USA, tuż przed zakończeniem leczenia w szpitalu w Bostonie, podejmie decyzję, by po powrocie do domu kupić dom po zmarłych rodzicach. Posunie się nawet do przekrętu, żeby nikt poza jej przyjaciółką Adą (Marta Lewandowska) nie domyślił się, że chce zostać właścicielką posiadłości w Podkowie Leśnej. Nie będzie miała pojęcia, co planuje jej mąż...

Bartek sprzeda dom Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość"

Z kolei Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" zdradzi Tomaszowi, że cały majątek Doroty chce przeznaczyć na fundację jej imienia, która będzie pomagać chorym szukającym nowych terapii i nadziei na ocalenie życia. Nie zmieni zdania nawet, gdy Kawecki spróbuje go powstrzymać. Sprzedaż domu Doroty będzie dla Bartka jedyną szansą, by oderwać się od dręczących go wspomnień o ukochanej.

- Dużo ostatnio myślałem i chyba już wiem, jak to wszystko poukładać... Chcę sprzedać dom Doroty, chcę założyć fundację jej imienia i tam przekazać pieniądze. Może dzięki finansowaniu badań i nowych kierunków leczenia uda się kogoś uratować. I mam nadzieję, że mi w tym pomożesz - zacznie Bartek.

Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" wyjawi Tomaszowi kulisy spotkania z Dorotą

Po chwili w 1866 odcinku "M jak miłość" Bartek zwierzy się byłemu mężowi Doroty, że znalazł się na granicy psychicznego obłędu, że sam już nie wie, co jest prawdą, a co tylko wymysłem jego wyobraźni, przywidzeniem wywołanym tęsknotą za ukochaną.

- Ja już nie chcę tam mieszkać... Każda rzecz mi ją przypomina! Można zwariować! Ja już zwariowałem! Ostatnio widziałem Dorotę w Warszawie na ulicy... Zostawiłem samochód na drodze, wybiegłem, zacząłem jej szukać. Widziałem ją tak jak teraz widzę ciebie... Wiem, co myślisz... - Bartek, czasami zmysły płatają nam figle. Tak, myślę o tej fundacji... Czy to jest decyzja na teraz? Na już? Może trzeba z tym poczekać. Z doświadczenia wiem, że lepiej nie podejmować decyzji pod wpływem emocji. Potem możesz tego żałować... - Tomasz w 1866 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy, że Dorota wróciła. - Niczego nie będę żałował! Nigdy nie pogodzę się z jej odejściem! Nigdy nie przestanę jej kochać! - rzuci Bartek.

Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Dorota żyje

W finale 1866 odcinka "M jak miłość" Dorota zadzwoni do Bartka i chociaż się nie odezwie, on będzie wiedział, że to żona, która jednak żyje! Dzięki Marcinowi (Mikołaj Roznerski) wpadnie bowiem na nowy trop w sprawie poszukiwanej Doroty. Chodakowski ustali, że ukochana Bartka trzy miesiące temu meldowała się w hotelu w Bostonie.