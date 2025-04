M jak miłość, odcinek 1866: Przekręt Doroty z domem po rodzicach. Willę w Grabinie zostawi Bartkowi! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wielu miesiącach leczenia chora na raka Dorota w 1866 odcinku "M jak miłość" odetchnie z ulgą. Terapia, której się poddała w szpitalu w USA okaże się na tyle skuteczna, że żona Bartka wreszcie opuści szpital, zamieszka w luksusowym hotelu blisko kliniki onkologii i będzie wpadała na oddział tylko po leki. Amerykański lekarz Doroty uprzedzi ją, że najgorsze już za nią i lada moment będzie mogła wrócić do Polski na stałe. Wszystko zależy od ostatecznych badań, czy Dorocie uda się w pełni wyzdrowieć i pokonać śmiertelną chorobę.

Plany Doroty na przyszłość w 1866 odcinku "M jak miłość". Nie wróci do domu w Grabinie

Jeszcze podczas pobytu w Bostonie w 1866 odcinku "M jak miłość" Dorota zacznie snuć plany na przyszłość, gdzie zamieszka po powrocie do kraju, jak ułoży sobie życie bez Bartka. Bo nadal będzie pewna, że jej ukochany związał się z Natalką. Co oczywiście nie jest prawdą. Ale Dorota uwierzyła w to, co widziała i słyszała podczas ostatniego pobytu w Grabinie.

To dlatego w 1866 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciała wrócić do domu w Grabinie, który zostawiła Bartkowi. Podejmie decyzję, że zacznie wszystko od nowa w innym miejscu. Z pomocą przyjaciółki Ady zacznie kombinować jak kupić dom po swoich zmarłych rodzicach w Podkowie Leśnej.

Rodzice Doroty zostawili dom w Podkowie Leśnej! W 1866 odcinku "M jak miłość" kupi go Ada?

Pierwszy raz w 1866 odcinku "M jak miłość" Dorota wspomni nie tylko o nieżyjących rodzicach, ale także o posiadłości, w której nie była od ich śmierci, która teraz ma innych właścicieli. Ada od razu zacznie działać i spotka się w tej sprawie z Tomaszem Kaweckim, byłym mężem Doroty. Słowem nie wspomni mu, że Dorota żyje i chce odkupić dom rodziców, więc będzie musiała nieźle kombinować... Skłamie, że chce kupić dom dla swojej rodziny.

- Słuchaj, ja mam do ciebie prośbę. Chciałabym skorzystać z twoich znajomości - zacznie Ada. - No dawaj, słucham... - Moi znajomi wracają do Polski z kontraktu. Szukają jakiegoś domu pod Warszawą. Blisko lasu, duży ogród. I tak pomyślałam o tym domu, który należał do rodziców Doroty... - Ten w Podkowie Leśnej? - Podobno masz kontakt z właścicielami? A chodzą słuchy, że wracają do Warszawy... - I ci twoi znajomi mieszkający za granicą się o tym dowiedzieli i chcą go kupić, tak? Oj Ada, przestań ściemniać i powiedz normalnie, o co chodzi! Już wiem! Chcesz go kupić dla siebie, tak? - Powiedzmy, że dla rodziny... Bliskiej rodziny. Jak możesz to pomóż i tyle! - Ada nie przyzna się, że to Dorota chce kupić ten dom.

Czy Tomasz dowie się, że Dorota żyje w 1866 odcinku "M jak miłość"?

Zaraz po rozmowie z Tomaszem w 1866 odcinku "M jak miłość" Ada zadzwoni do Doroty, która wymyśliła przekręt z kupnem domu, by póki co nikt nie wiedział, że ona żyje. Jednego Dorota nie przewidzi - że przyjaciółka zwróci się po pomoc do jej eks. A przecież jeśli Tomasz się dowie, że Dorota wcale nie zmarła, to Bartek też pozna już całą prawdę.

- Udało ci się coś ustalić w sprawie domu moich rodziców? - Może dzisiaj będę coś wiedziała... Poprosiłam Tomasza o pomoc. Ale spokojnie, nie wygadałam się. No przecież wiesz, że potrafię trzymać język za zębami. Ale Dorota, przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli finalizacja dojdzie do skutku, to Tomasz o wszystkim się dowie... - Wtedy to i tak pewnie już nie będzie miało żadnego znaczenia...