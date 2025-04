Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Henryk zostanie zamordowany! Kodur znajdzie ślady przemocy na ciele Kępskiego – ZDJĘCIA

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" lekarz sądowy znajdzie na ciele Henryka (Zbigniew Suszyński) niepokojące ślady, świadczące o tym, że ktoś przyczynił się do jego śmierci. Podejrzenia padną od razu na Wiktora (Grzegorz Kestranek), który go nienawidził. A do tego zniknął z domu w noc jego zgonu. Chłopak nawet nie będzie ukrywał, że cieszy się z tego, że jego ojciec odszedł z tego świata.