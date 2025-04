M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem? Wmówi mu, że to on jest ojcem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - finałowy odcinek przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia, która do tej pory żyła w przekonaniu, że jej życie z Mariuszem to spełnienie marzeń, w 1871 odcinku "M jak miłość" stanie przed dramatycznym wyborem. Lekarka odkryje, że ojcem jej dziecka jest Jakub, a nie Mariusz, jak wcześniej sądziła. Mimo to, Karska będzie gotowa na wszystko, by ukryć tę prawdę przed swoim kochankiem. Czy zdecyduje się na kłamstwo, które może zrujnować życie wielu osób?

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia postanowi ukryć prawdę o ojcostwie dziecka. Zdeterminowana, by utrzymać związek z Mariuszem, wmówi mu, że to on jest ojcem? Karska, świadoma konsekwencji swojego kłamstwa, będzie jednak przekonana, że to jedyny sposób, by nie stracić ukochanego.​..

Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" wmówi Mariuszowi, że będą mieli dziecko?

Choć scenarzyści nie zdradzają zbyt wiele, możemy być pewni, że w ostatnim, finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" Mariusz będzie zaskoczony wiadomością o ciąży. Karska, która najprawdopodobniej wręczy mu do ręki test ciążowy z pozytywym wynikiem, spróbuje wmówić mu, że będą niebawem mieli dziecko. Czy uczucia Mariusza do Kasi sprawią, że postanowi on zaakceptować nową sytuację? Być może architekt, nieświadomy prawdziwego ojcostwa, będzie planował wspólną przyszłość z Kasią i ich nienarodzonym dzieckiem.​..

Ojcem dziecka Kasi w 1871 odcinku "M jak miłość" okaże się Jakub! Karska posunie się do kłamstwa

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia dowie się, że ojcem jej dziecka jest Jakub. Ta informacja wstrząśnie nią do głębi, ponieważ nie planowała dziecka z byłym mężem. Prawda jest taka, że lekarka w ogóle nie chciała zostać mamą! Zdeterminowana, by nie dopuścić do powrotu do przeszłości, postanowi ukryć prawdę i wmówić Mariuszowi, że to on jest ojcem? Być może lekarka, nie chcąc stracić nowego partnera, posunie się do kłamstwa, które może mieć poważne konsekwencje.

W finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie będą świadkami, jak Kasia manipuluje faktami, by utrzymać swoją nową relację. Czy prawda wyjdzie na jaw? Czy Jakub dowie się, że jest ojcem? Dowiemy się już niebawem, oglądając kolejne odcinki "M jak miłość"!