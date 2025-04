Na dobre i na złe, odcinek 954: Molenda złamie prawo, by ratować Damiana?! Każe Dominice manipulować ojcem - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 957: Mario odnajdzie ciężarną Blankę! Powie mu, że to dziecko Radwana - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Molenda stanie murem za biologicznym synem, który wpadł w niezłe problemy. Chodzi o pobicie chłopaka w szkole, które obróci się przeciwko Damianowi. Sprawcy pozostaną bezkarni, a syn lekarza niesłusznie oberwie? Marcin nie da zrobić z niego "kozła ofiarnego".

Molenda stanie za Damianem. Takiej dyskryminacji się nie spodziewa

Pobity Damian i tak odpowie za spowodowanie zamieszek?! Jak to możliwe, że rola ofiary zwróci się przeciwko niemu i to on wyjdzie na najgorszego?! Marcin w rozmowie z dyrektorem szkoły odkryje, że mężczyzna jest pełen uprzedzeń dyskryminacji.

- (...) Damian nigdy nie pasował do profilu tej placówki! To jest jednak renomowane liceum… A on może odnalazłby się w szkole o bardziej… zaostrzonym rygorze! - uzna cwany dyrektor.

- A konkretnie, to co ma pan przeciwko Damianowi? - zapyta poirytowany Molenda.

- Oskarżenie o handel narkotykami… Teraz to pobicie… - uzna mężczyzna.

- Przecież to Damian jest ofiarą! - ostro przypomni lekarz.

- Wszczął bójkę i rzucił się na kolegów… - z perspektywy dyrektora to syn Molendy będzie agresorem. Mało tego, Marcinowi będzie dość trudno wyjaśnić, że walczy o własnego syna. Skłamie, że jest przyjacielam jego ojca i dlatego wstawia się za Damianem. Nie powie otwarcie, że całkiem niedawno wyszło na jaw, iż to on jest biologicznym tatą chłopaka. Lekarz całkiem słusznie założy, że taka otwartość tylko pogorszy sprawę.

Molenda przekona Dominikę, by manipulowała ojcem? To ją rozjuszy

Molenda zacznie działać, by jakoś pomóc Damianowi. W tym celu uda się na rozmowę z Dominiką, z którą rozstał się właśnie z powodu ukrywania tego, iż odkrył prawdę o synu. Nie powiedział od razu, że ma biologiczne dziecko. W 954 odcinku "Na dobre i na złe" pomoc dla Damiana weźmie górę nad dumą.

- Chciałbym, żebyś porozmawiała ze swoim ojcem. Właśnie się dowiedziałem, że to on będzie podejmował decyzję w sprawie Damiana.(…) Przekonaj ojca, żeby umorzył sprawę. Ja go nie mogę o to prosić, bo mnie nienawidzi… - powie Molenda.

- Nie wierzę... Nie załatwia się takich spraw po znajomości! To jest totalnie nieuczciwe! - zauważy Dominika. Czy ostatecznie pomoże w sprawie Damiana? To się jeszcze okaże.