Na sygnale, odcinek 712: Piotr poderwie nową sąsiadkę na oczach Martyny - ZDJĘCIA

W 712 odcinku "Na sygnale" atmosfera u Strzeleckich zrobi się tak gęsta, że będzie można ją kroić nożem! Nowe sąsiadki Sylwia (Joanna Kędziorek) i Ola (Anna Jażdżyk) dopiero co wprowadzą się do mieszkania obok Piotra (Dariusz Wieteska) i Martyny (Monika Mazur), a już zrobi się naprawdę gorąco. Wszystko przez jeden niefortunny żart Piotra, który na oczach żony zaproponuje jednej z kobiet... masaż! Choć skrępowany ratownik szybko spróbuje cofnąć niezręczną sytuację, Martyna z miejsca poczuje, że coś tu bardzo nie gra. W 712 odcinku "Na sygnale" z pozoru niewinna sytuacja zamieni się w dłuższą, bardziej poplątaną historię? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.