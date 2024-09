Na sygnale, odcinek 604: Piotr zostanie bez dachu nad głową! Nie będzie miał gdzie się zatrzymać – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 604 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 604 odcinku "Na sygnale" życie Piotra Strzeleckiego wywróci się do góry nogami. Choć wyjdzie z aresztu, jego kłopoty dopiero się zaczną. Piotr nie będzie miał dokąd, a na dodatek, jego małżeństwo z Martyną będzie wisiało na włosku. Wszystko to będzie wynikiem zdrady Piotra z Karoliną (Klaudia Janas), którą odkryła Martyna, i trudnych relacji w Leśnej Górze.

Artur przygarnie Piotra, ale Beata będzie wściekła!

W 604 odcinku "Na sygnale", Artur, przyjaciel Piotra, wyciągnie do niego pomocną dłoń. Po wyjściu z aresztu, Piotr nie będzie miał gdzie się zatrzymać, a sytuacja w jego małżeństwie z Martyną stanie się nie do zniesienia. Artur, nie zastanawiając się długo, zaoferuje Strzeleckiemu schronienie pod swoim dachem, co nie spodoba się jego żonie, Beacie. Kobieta będzie miała żal do Artura, że ten postanowił wspierać Piotra, który zdradził swoją żonę i doprowadził do rozpadu własnego małżeństwa. Konflikt między Beatą a Arturem narastał będzie z każdym dniem, a Beata zacznie grozić, że jeśli Piotr się nie wyniesie ona sama postanowi się wyprowadzić?

Piotr w 604 odcinku "Na sygnale" będzie czuł się coraz bardziej przytłoczony sytuacją. Z jednej strony małżeństwo, które chyli się ku upadkowi, a z drugiej konflikt między Arturem a Beatą, wywołany jego obecnością. Wydawać się będzie, że Piotr, choć postara się odbudować swoje życie, straci wszystko, co do tej pory było dla niego ważne - żonę, przyjaciół, a nawet dach nad głową. Czy Artur zdoła przekonać swoją żonę, by dała Piotrowi czas na uporządkowanie spraw?

Romek na horyzoncie - Nowa miłość Martyny?

Sytuacja Piotra stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, kiedy w grę wejdzie nowy ratownik, Romek. W 604 odcinku "Na sygnale", ratownik zacznie coraz częściej pojawiać się w życiu Martyny, a ich relacja może zacząć się przeradzać w coś więcej niż tylko zawodowe koleżeństwo. Piotr zauważy, że jego żona zaczyna się oddalać od niego nie tylko z powodu zdrady, ale także przez nowego mężczyznę, który wzbudzi jej zainteresowanie. Martyna, rozczarowana zachowaniem męża i zmęczona ciągłymi problemami, zacznie coraz bardziej zbliżać się do Romka, co wywoła u Piotra ogromną zazdrość? O tym z przekonamy się lada dzień!