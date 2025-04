Na sygnale. Tak produkcja pożegnała Wojciecha Zygmunta po śmierci Kuby. Nie on podjął decyzję o odejściu z serialu - ZDJĘCIA

"Cóż... w serialu jak w życiu - czasem zdążają się wypadki, zwłaszcza w zawodzie ratownika medycznego. Niestety wszystko co tam znajdziecie to prawda i faktycznie żegnam się z serialem. Nie, to nie ja podjąłem tę decyzję, i chciałbym Wam podziękować za wasze wsparcie❤️ Scenarzyści napisali Jakubowi piękny koniec historii za co jestem im bardzo wdzięczny i nie mogę się doczekać kiedy zobaczę go na ekranie. Tymczasem jeszcze kilka odcinków z moim udziałem zobaczymy, wiec czekamy na ten wielki finał!

Pozdrawiam Wojtek👍"