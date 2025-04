Na sygnale

Na sygnale, odcinek 705: Śmierć Kuby nie pójdzie na darmo. Nowy i Alek przekażą jego narządy do przeszczepu - ZDJĘCIA, WIDEO

Śmierć Kuby w 705 odcinku "Na sygnale" uratuje kilka innych osób! Chociaż Kuba umrze wskutek zatrucia czadem, po trzech dniach w śpiączce nie odzyska przytomności, jego serce nie przestanie bić i w końcu dojdzie do śmierci mózgu, to narządy Szczęsnego ocalą chorych ludzi. W finałowej scenie 705 odcinka "Na sygnale", zaledwie chwilę po odłączeniu Kuby od respiratora, Nowy (Kamil Wodka) i Alek (Adam Turczyk) wyruszą karetkami ze szpitala w Leśnej Górze z organami do przeszczepu. Zobacz WIDEO z tej poruszającej sceny już po śmierci Kuby.