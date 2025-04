Na sygnale. Wojciech Zygmunt skomentował decyzję produkcji o śmierci Kuby! Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać - ZDJĘCIA

Wojciech Zygmunt zabrał głos przed pogrzebem i ostatnim pożegnaniem jego bohatera w 707 odcinku "Na sygnale"!

W 707 odcinku "Na sygnale", który TVP2 wyemituje już we wtorek 15.04.2025 roku o godzinie 21.55 rodzina, przyjaciele, ratownicy, a także widzowie pożegnają Kubę, który zginął bohaterską śmiercią, ratując 2 osoby z zaczadzonego budynku!

Dzień przed emisją pogrzebu Szczęsnego, Wojciech Zygmunt postanowił ponownie zabrać głos na swoim Instagramie i jeszcze raz podziękować całej produkcji, kolegom z planu, swojej rodznie, a także fanom, od których poleciała do niego lawina wsparcia już po naszym pierwszym artykule, w którym jako pierwsi poinformowaliśmy o śmierci Kuby w 705 odcinku "Na sygnale", co następnie potwierdził sam aktor.

Aktor pożegnał się i podziękował całej rodzinie "Na sygnale"!

A teraz postanowił zwrócić się do wszystkich ponownie! Tym bardziej, że jego odejście nie przeszło bez echa i wywołało lawinę niekoniecznie przychylnych produkcji komentarzy! Szczególnie, że to właśnie ona podjęła decyzję o uśmierceniu ratownika, a nie sam aktor!

Na wstępie aktor podziękował za wspólne 7 lat spędzonych na planie "Na sygnale" całej produkcji, swoim kolegom z planu, najbliższym i oczywiście fanom, którzy wciąż nie mogą otrząsnąć się po jego śmierci, a co więcej pogodzić się z decyzją o jego odejściu z "Na sygnale"!

- To by było na tyle. Muszę przyznać, że te 7 lat minęło bardzo szybko! Był to często trudny, wymagający, ale i piękny czas. Czas, który bardzo mnie zmienił — jako człowieka, ale przede wszystkim jako aktora. Z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować Panu Tadeuszowi Lampce za szansę, którą otrzymałem. To dzięki Panu jestem teraz tu, gdzie jestem, i mam zaszczyt pisać ten post. Jestem za to bardzo wdzięczny. Dziękuję!

Droga ekipo! Nigdy wcześniej nie poznałem tylu profesjonalnych, a jednocześnie tak serdecznych ludzi. To dzięki Wam ta praca — nie raz po godzinach — była naprawdę przyjemna. Dziękuję!

Aktorzy.@monika_mazur_ @zwierzpaulina @leaoleksiak @justynasieniawska @aniawysocka @anialemieszek @wodkakamil @dariuszwieteska @hubert.jarczak @izydorlobacz @kamil__bloch @tomaszpiatkowskiofficial @adamgrafturczyk @jarekgruda Tak jak kiedyś wspominałem — jesteście największym dobrem tego serialu. Wiele się od Was nauczyłem i jestem wdzięczny, że mogłem poznać tak cudownych ludzi. Dziękuję!

Dziękuje również mojej rodzinie i przyjaciołom @real_professional_pazdzior @mateuszjedras @bjedras@wodkakamil @groszek_st Za wasze wsparcie i zaangażowanie dziękuję że byliście, że jesteście i że będziecie!

A w szczególności mojej siostrze @pajla1131 za to że ani na moment nie przestałaś we mnie wierzyć i jesteś dla mnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oraz mojej nieocenionej @klaudiaschulz za twoje dobro, zrozumienie i za to że jesteś przy mnie i dajesz mi siłę. Dziękuję!

I na koniec najważniejsze — Wy. Drodzy Widzowie. Chciałem Wam podziękować przede wszystkim za wsparcie w ostatnich dniach. Ilość wiadomości i komentarzy, które od Was otrzymałem, można liczyć w setkach. Nie ukrywam, że momentami było mi ciężko, ale dzięki Wam poczułem, że udało mi się przez ten czas zrobić coś dobrego. Wykreować postać, która dla kogoś była ważna. Wasze zaangażowanie po śmierci Kuby przerosło moje wszelkie oczekiwania.

Pewnie to już wiecie, ale warto powtórzyć: JESTEŚCIE NAJLEPSZYMI FANAMI NA ŚWIECIE! I życzę każdemu aktorowi, żeby kiedyś miał tak oddaną publiczność. Będę za Wami tęsknił - napisał w pierwszej części Wojciech Zygmunt.

Serialowy Kuba stanął w obronie produkcji "Na sygnale" i zdradził, że będzie śledził dalsze losy swoich kolegów z serialu!

I w tej sprawie również po raz pierwszy sam postanowił zabrać głos! Tym bardziej, że na produkcję "Na sygnale" spadła ogromna fala hejtu, której raczej jej przedstawiciele zupełnie się nie spodziewali.

I właśnie w ich obronie postanowił stanąć sam aktor! A przy okazji zapewnił, że nie ma do nich żalu i sam będzie ochoczo śledził losy swoich serialowych kolegów, co oczywiście spotkało się z aprobatą i z ich strony, gdyż głos szybko zabrali i pozostali bohaterowie "Na sygnale", których losy widzowie wciąż będą mogli śledzić!

- Wiem, że część z Was nie zgadza się z tą decyzją. Wiem, że serial bez Kuby nie będzie już taki sam i że to dla wielu z Was bardzo trudne. Dziś żegnam się z Jakubem Marianem Szczęsnym, ale mam nadzieję, że zobaczymy się w innych produkcjach, gdzie znów będę miał szansę dla Was grać.

I nie wiem jak Wy, ale ja nadal będę z zaciekawieniem śledził na ekranie przygody pięknej Britney, niesfornego Alka, mocarnego Romka... Chętnie zobaczę życiowe zmagania doktora Góry, perypetie miłosne najpiękniejszej pary polskiej telewizji — Martyny i Piotra, niedocenionego Benia i przebiegłej Wandy. Aspołecznego Lisickiego czy KOCHANEJ Basi. Z podziwem będę obserwował niezwykłą mądrość dr Górskiej, nadludzką wiedzę Wiktora Banacha i dobroduszność Zdzisia. Chętnie zobaczę znowu odwagę Anny i pecha Nowego, oraz wiele, wiele innych kapitalnie zagranych postaci. Mojego ukochanego serialu „Na sygnale” - spuentował wcielający się w niego aktor.

- 🔥 a idź Pan tak bez uprzedzenia takie wzrusze wrzucać do sieci! Przytulam najmocniej! Drugiego takiego ogarniacza jak Ty nie znajdą dla nas !❤️😢 - napisała Anna Wysocka.

- Znowu wzruszająco. Człowieku Ty jesteś jak amerykański wyciskacz łez... ❤️ - skomentował Hubert Jarczak.

- Serial to był tylko początek! Powodzenia Zygi❤️ tęsknimy! - dodała Paulina Zwierz.

- Ajj co mam napisać. Ty wiesz❤️ Coś się kończy coś się zaczyna - kontynuował Adam Turczyk.

- Kochany❤️❤️❤️leć na skrzydłach daleko dziękuję za wszystko! - napisała Justyna Sieniawska.

- ❤️ ach Panie... Wszystko wiesz... Dziękuję za słowa, które usłyszałam (te do ucha) i nie tylko... Za kilka dobrych scen, multum cudownych wspomnień, poważnych procentowych rozmów itd. Do zobaczenia we śnie 😂, Leśnej Górze, imprezach i na jakimś planie. P.S. Fruń po swoje! 🔥 - skomentowała Lea Oleksiak.

- Pięknie napisałeś i tak jak Ci wspomniałam na planie: każdy koniec, oznacza nowy początek! I jestem pewna, że ten serial to był tylko schodek do miejsca, do którego zmierzasz! ❤ I tam będzie równie pięknie, jak nie PIĘKNIEJ…😍 Żałuję, że nie zdążyliśmy się lepiej poznać na planie, ale powtórzę się: do zobaczenia na innych planach! 🫶 Fruń wysoko! 🔥🦅- dodała Anna Lemieszek.

- Jeju, tak pięknie napisałeś! Dmucham w Twoje skrzydła, obyś miał jeszcze wiele pięknych światów do odkrycia! 💚 - dołączył Kamil Błoch.