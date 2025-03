Wojciech Zygmunt wróci do Na sygnale? Po śmierci Kuby pojawi się w nowej roli?

Widzowie „Na sygnale” nie mogą pogodzić się z odejściem Kuby!

Wiadomość o śmierci Kuby, a tym samym odejściu Wojciecha Zygmunta z „Na sygnale”, którą porta Super Express Seriale opublikował jako pierwszy, wstrząsnęła widzami serialu! Do tego stopnia, że zaczęli oni wylewać swoje żale na produkcje i u jej źródła, jak i samego aktora szukać na nią potwierdzenia, na które się doczekali!

A wszystko przez to, że na profilu samego serialu, jak i jego fanów, a także oficjalnym koncie Wojciecha Zygmunta pojawiło się oświadczenie, w którym aktor potwierdził nasze informacje, a także pożegnał się z widzami, dając im jasno do zrozumienia, iż nie była to jego decyzja tylko produkcji! I stąd fani „Na sygnale” wpadli na pewien pomysł!

Wojciech Zygmunt po śmierci Kuby wróci do „Na sygnale” jako inny bohater?

Jedna z fanek „Na sygnale” zwróciła się do produkcji z apelem o przywrócenie aktora do serialu, ale już w zupełnie innej roli! Tym bardziej, że po śmierci Kuby jego powrót do tej roli byłby już niemożliwy, ale oczywiście Wojciech Zygmunt mógłby zagrać zupełnie kogoś innego, co od razu spodobało się nie tylko widzom „Na sygnale”, ale także i samemu zainteresowanemu, który także wyraził swoją aprobatę co do tego pomysłu!

- Drodzy scenarzyści, może wprowadzicie jakiegoś zaginionego brata bliźniaka albo coś w ten deseń? - zaproponowała jedna z fanek, na co głos zabrał i sam zainteresowany - W sumie... czemu nie?😁 . A następnie i inni!

- Oto to podpisuje się obiema łapami dajcie jakiegoś kurde klona scenarzyści Kuby zróbcie z niego te se ratownika błagam;

- Oby wrócił do na sygnale ale pod inna postacią beż niego to nie będzie to samo 💔😭;

- Mam nadzieję, że produkcja po opiniach widzów pójdzie po rozum do głowy i zauważy, że takie posunięcie wcale nie było dobrym pomysłem i może faktycznie dałoby się poprowadzić jakiś wątek z bratem bliźniakiem jak ktoś wyżej napisał (za marzenia nie karają…) i zaprzestaną takich działań w kolejnych epizodach. Jeszcze informacja, że to była decyzja produkcji – masakra…

Czy Wojciech Zygmunt pojawi się jeszcze w „Na sygnale”?

I choć pomysł fanki „Na sygnale” spotkał się z ogromną aprobatą nie tylko samego Wojciecha Zygmunta, ale także i fanów serialu, to jednak nie doczekali się oni jeszcze odpowiedzi produkcji w tej sprawie. Czy weźmie sobie ona prośby zrozpaczonych fanów do serca? Tym bardziej, że już nie mogą im oni darować śmierci Kuby. Czy zatem jest szansa, aby wcielający się w niego aktor ponownie pojawił się w serialu jako jego bliźniak lub zupełnie inny bohater? A może produkcja „Na sygnale” w ogóle nie przewiduje takiego scenariusza?

Tego dowiemy się już niebawem, choć szansa na to oczywiście będzie, gdyż przecież już taka sytuacja miała miejsce jak choćby w przypadku Anny Haby, która wcześniej wcielała się w rolę Lidii Chowaniec, a po jej śmierci pojawiła się w serialu po raz drugi w zupełnie innej roli! Czy nawet Marcina Grzymowicza, który grał wcześniej Stanisława Potockiego, a po swoim odejściu wystąpił także w innej roli! Zatem i dla Wojciecha Zygmunta będzie szansa na ponowne pojawienie się w uwielbianej produkcji TVP2!