Na sygnale, odcinek 705: Żałoba w Leśnej Górze po odejściu Kuby! Benio nigdy sobie nie daruje, że Kuba nie żyje – ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 696: Nowy pobije męża Zosi! Luigi trafi do szpitala w strasznym stanie – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 705 - środa, 9.04.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 705 odcinku „Na sygnale” cała Leśna Góra pogrąży się w smutku i żałobie po śmierci Kuby! Zdradzamy, że Szczęsny umrze w wyniku zatrucia śmiertelnym czadem, gdy w trakcie swojej interwencji z Beniem, bez zastanowienia wkroczy do zaczadzonego budynku, aby ratować nieprzytomne dziecko. Nieświadomy tego, że w jego butli już praktycznie nie ma tlenu, przez co i on ulegnie zatruciu.

I choć na miejscu prędko zjawi się 2 zespół w osobach Basi (Anna Wysocka) i Anny (Lea Oleksiak), a Vick z pomocą strażaków od razu przystąpi do reanimacji nieprzytomnego Kuby, którego serce i oddech się zatrzymają, to Szczęsny wyląduje w szpitalu w stanie krytycznym, a jego życie wciąż będzie wisieć na włosku. I niestety w 705 odcinku „Na sygnale” lekarze stwierdzą, że w jego organizmie doszło do nieodwracalnych zmian, w efekcie czego zewnętrzna komisja stwierdzi śmierć mózgu!

Kuba umrze i pogrąży swoich przyjaciół w żałobie w 705 odcinku „Na sygnale”!

W 705 odcinku „Na sygnale” Szczęsny umrze i odejdzie od zrozpaczonych ratowników, którzy kompletnie nie będą mogli się z tym pogodzić, już na zawsze! Wszyscy przyjaciele Kuby ze stacji – Nowy (Kamil Wodka), Martyna (Monika Mazur), Basia, Anna, Wiktor (Wojciech Kuliński), Wanda (Anna Lemieszek), Dobromir (Kamil Błoch), Britney (Paulina Zwierz), Alek (Adam Turczyk), Romek (Izydor Łobacz), Zdzisio (Jarosław Gruda), oprócz świeżo upieczonych rodziców bliźniaków – Artura (Tomasz Piątkowski) i Beaty (Justyna Sieniawska) zbiorą się przy jego łóżku, aby ostatni raz go pożegnać.

W 705 odcinku „Na sygnale” ratownicy pogrążą się w straszliwym bólu i rozpaczy, gdyż bez Kuby już nic nie będzie dla nich takie samo. I zupełnie sobie z tym nie poradzą. A zwłaszcza będący z nim wtedy na interwencji Benio…

Benio nie poradzi sobie z wyrzutami sumienia po śmierci Kuby w 705 odcinku „Na sygnale”!

W 705 odcinku „Na sygnale” Vick zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia, że nie powstrzymał Szczęsnego przed wtargnięciem do zaczadzonego budynku, a następnie, iż nie uratował mu życia. Benio obarczy się winą za śmierć przyjaciela i będzie mu z tym tak źle, że po kolei zacznie wszystkich odtrącać – najpierw ukochaną Wandę, a potem Wiktora, z którym nawet się pobije, gdyż puszczą mu emocje.

I w efekcie w 705 odcinku „Na sygnale” poturbowani bracia skończą obładowani mrożonkami, ale ich bójka i tak nie wróci życia Kubie. Dlatego Nowy, aby oddalić myśli od tragicznie zmarłego przyjaciela, z którym nawet wspólnie zamieszkał przed jego śmiercią, wyruszy na wezwanie wspólnie z Anną. Choć i tak nie zdoła zapomnieć o Szczęsnym…

