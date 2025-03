Na sygnale

Na sygnale, odcinek 705: Śmierć Kuby! Lekarzom nie uda się uratować życia ratownika – ZDJĘCIA

W 705 odcinku „Na sygnale” Kuba (Wojciech Zygmunt) umrze! Załamani ratownicy dowiedzą się od lekarza, że w organizmie ich przyjaciela doszło do nieodwracalnych zmian po feralnej interwencji, w trakcie której Szczęsny, chcąc ratować nieprzytomne dziecko, śmiertelnie zatruje się czadem. A to dlatego, że w 705 odcinku „Na sygnale” zewnętrzna komisja lekarska stwierdzi śmierć mózgu Kuby! Szczęsny odejdzie już na zawsze, a Benio (Hubert Jarczak) nie będzie w stanie sobie tego wybaczyć! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!