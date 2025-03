Pierwsza miłość, odcinek 3993: Marta i Piotrek wylądują razem w łóżku! Melka przestanie się dla niego liczyć - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3993 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Melka stanie przed ostatnią szansą, by odzyskać Piotrka. Ten jeszcze raz postanowi z nią porozmawiać i dać jej możliwość wyjaśnienia jej dziwnego zachowania nad rzeką. Ale jak zwykle kobieta zacznie kręcić, nie powie nic konkretnego, a Piotrek z każdą minutą będzie coraz bardziej wściekły i w końcu pęknie. Zrozumie, że nie ma już po co walczyć o coś, co dawno się skończyło, że uczucie, które ich łączyło, to już przeszłość.

W 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Piotrek postanowi raz na zawsze odciąć się od Melki i zacząć nowy rozdział u boku Marty, która już od dawna była obok i dawała mu wsparcie, jakiego potrzebował.

Marta i Piotrek w 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wylądują razem w łóżku

Choć napięcie między Martą i Piotrkiem narastało od wielu odcinków, to w 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzy się coś, co zmieni ich relację na zawsze. Piotrek, porzuciwszy na dobre Melkę, rzuci się w wir nowego uczucia. A Marta? Nie będzie się długo opierać…

Wszystko zacznie się niewinnie - od rozmowy, kilku spojrzeń, które powiedzą więcej niż słowa. A potem przyjdzie impuls. Jeden krok, jeden gest… i nagle znajdą się w łóżku! Tak, w 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marta i Piotrek przeżyją namiętną noc, która pokaże im, że właśnie tego oboje potrzebowali. Tylko czy tego nie pożałują?

Koniec Melki i Piotrka w 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

W 3993 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wszystko będzie wskazywało na to, że to już definitywny koniec Melki i Piotrka. On da jej ostatnią szansę, ale kiedy zobaczy, że znowu nie mówi mu prawdy, całkowicie się od niej odetnie. Nie będzie już miejsca na sentymenty ani na drugie szanse. Melka przegra walkę o zdrowy związek a do jej życia powróci toksyczny Reterski (Stefan Pawłowski)!