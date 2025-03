Pierwsza miłość, odcinek 3989: Pierwsze zbliżenie Marty i Piotrka. Nareszcie będą razem! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3986: Kacper nowym dyrektorem We-Medu? Wenerski wpadnie w szał i do tego nie dopuści! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3989 - piątek, 4.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3989 odcinku "Pierwszej miłości" Marta z Piotrkiem zaplanują romantyczny wyjazd do SPA. Policjant zaskoczy nową ukochaną niespodzianką, która ma jeszcze bardziej scalić ich uczucia. Wszystko wskazuje na to, że tamat Melki będzie zamknięty na dobre. Mimo wyjścia przybranej córki Marysi (Aneta Zając) z aresztu i jej prób kontaktu z byłym partnerem, chyba raczej nie ma mowy o dawaniu kolejnych szans. Nic dziwnego, skoro dziwne wybory Melki przyczyniły się do śmierci Anki (Anna Pentz). Okłamywała Piotrka mimo pełnej wiedzy o jego zawodzie...

Romantyczny wyjazd Marty i Piotrka w 3989 odcinku "Pierwszej miłości"

W 3989 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek będzie pewny, że temat Melki jest zakończony. Nie przewidzi, że zerwanie kontaktu z byłą ukochaną to jednoznaczne pozostawienie jej w wielkim niebezpieczeństwie. Przecież Reterski (Stefan Pawłowski) żyje, a w dodatku mąci jego matka, Łucja (Anna Samusionek).

Piotrek uzna, że musi iść dalej, a że uczucia do Marty znów odżyły, a kobieta także wiele przeszła, naturalną koleją rzeczy będzie powrót do dawnych relacji. Marta z Piotrkiem w 3989 odcinku "Pierwszej miłości" zaczną szykować się na wspólny wyjazd do SPA, gdzie spędzą romantyczny czas. Czy aby na pewno?

Co ukrywa Piotrek? Wyjazd do SPA z Martą to przykrywka?

Nowa para faktycznie uda się na wypoczynek, ale nie powiedzą sobie wszystkiego. Nie będą ze sobą całkowicie szczerzy i ominą pewne kwestie. M.in. fakt, iż wyjazd Piotrka jest tak naprawdę połączony ze śledztwem. Chodzi o Łukasza Mejera. Tajemnicze nazwisko powie więcej, kiedy Piotrek odkryje, że to nikt inny, jak ksiądz Bruno (Konrad Jałowiec), jego dawne wcielenie. Marta będzie miała więcej do powiedzenia na temat podejrzanej postaci "księdza". Czy wyjazd we dwoje zamieni się w śledztwo? Marta też zachowa pewne sprawy dla siebie.