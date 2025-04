M jak miłość, odcinek 1867: Chory Olek zlekceważy groźne objawy. Aneta zarzuci mu, że naraża pacjentów - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1867: Tak Kasia zareaguje na wynik testu ciążowego! Od razu domyśli się, że to Jakub jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem? Wmówi mu, że to on jest ojcem? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Kasia nie powie Mariuszowi o ciąży! Nie daruje sobie, że zdradziła go z Jakubem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Choroba Olka w 1867 odcinku "M jak miłość" będzie ciężką próbą dla związku z Anetą. Oboje w końcu są lekarzami, na co dzień spotykają się z przypadkami chorych, którzy cierpieli na covid. Jeśli chodzi o własne zdrowie Olek będzie zachowywał się tak, jakby nie dopuszczał do siebie, że wirus może być niebezpieczny dla wybitnego chirurga-ortopedy, że on jest niezniszczalny. Nic bardziej mylnego.

Chory Olek w 1867 odcinku "M jak miłość" przestanie brać leki?

Na pierwszy rzut oka Olek w 1867 odcinku "M jak miłość" będzie zdrowy, ale zupełnie inną diagnozę postawi Aneta, która zauważy, że mąż nie bierze nawet zalecanych leków. Między Chodakowskimi dojdzie do kłótni, podczas której Olek nie będzie miał żadnych szans, by przegadać Anetę. Zna ją na tyle, by dobrze wiedzieć, że żona potrafi postawić na swoim!

Aneta w 1867 odcinku "M jak miłość" zmusi Olka, by poddał się badaniom

M jak miłość. Choroba Olka poważną próbą dla związku z Anetą. Będzie z nim coraz gorzej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Posłuchaj, ja rozumiem, że ty jesteś lekarzem i wszystko wiesz najlepiej i że masz gdzieś mnie i to, że ja się o ciebie martwię! Ale zrozum, że jeżeli popełnisz błąd przy stole operacyjnym, to zapłaci za niego pacjent! - Aneta uprzedzi Olka, że jego choroba wpływa na innych ludzi. - Przepraszam... Jak możesz tak mówić? Przecież kochanie nie mam cię gdzieś... - To dlaczego ja od tygodnia nie mogę się doprosić, żebyś zrobił badania? Diagnostykę klatki piersiowej! Jesteś rozkojarzony, masz problemy z pamięcią, neurolog chciał cię położyć na oddział, zrobić ci rezonans, EEG, proste badanie krwi i co?! - Ale dobrze kochanie, przecież nie mówię, że nie zrobię, tylko... - No to kiedy zrobisz?! - Nie wiem, przy najbliższej okazji... - Dzisiaj jest najbliższa okazja! - zapowie Aneta tonem nieznoszącym sprzeciwu.

W finale 1867 odcinka "M jak miłość" Olek pójdzie po rozum do głowy, zgłosi się na badania i załatwi sobie przyjęcie na oddział neurologii. Przez krótką chwilę Aneta odetchnie z ulgą, ale myśl, że może stracić męża nie da jej spokoju. Olek i ich syn Borysek (Tymon Szkopek) są przecież dla niej całym światem.