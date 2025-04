M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Problemy Anety i Olka zniszczą ich małżeństwo? Długo tak nie wytrzyma - ZDJĘCIA

W 1865 odcinku "M jak miłość" intymne kłopoty u Chodakowskich źle odbiją się na ich relacji. Olek (Maurycy Popiel) ciągle bagatelizuje swoje problemy zdrowotne, nie chce słyszeć o konkretnej diagnostyce i porządnym odpoczynku od pracy. W zamian za to mocno forsuje organizm, a kiedy w 1865 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) będzie gotowa na upojne chwile z mężem, on niestety nie da rady stanąć na wysokości zadania... To początek końca Chodakowskich?