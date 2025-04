M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1867: Jakub znów chory? Olek każe Karskiemu stawić się w szpitalu

W 1867 odcinku "M jak miłość" Olek (Maurycy Popiel) zwróci uwagę na stan zdrowia Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i każe mu stawić się w klinice! Chodakowscy dość jasno opowiedzą się, po czyjej są stronie w kwestii rozpadu małżeństwa Karskich. Aneta (Ilona Janyst), chociaż lubi Kasię (Paulina Lasota), nie może zrozumieć jej postępowania. Olek natomiast zauważy niepokojące sygnały u kolegi i już w 1867 odcinku "M jak miłość" namówi go na badania. Czy to ma cokolwiek wspólnego z przebytą białaczką, która niemal doprowadziła do śmierci Karskiego?