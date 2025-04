M jak miłość, odcinek 1867: Aneta nie zniesie szczęścia Kasi i Mariusza! Zrobiła Jakubowi świństwo, więc nie będzie siedziała cicho - WIDEO, ZDJĘCIA

- Boże, ale ta dziewczyna mnie wkurza. Podwozi ją, papużki nierozłączki... Międlą się, buzi-buzi! - Aneta nie zostawi na Kasi suchej nitki.

- Dobrze Aneta, może wrzuć na luz, co? Mnie też jest żal Jakuba, ale takie jest życie. Zakochała się to...

- Do dupy takie życie! Żebyś ty ją widział, jak pierwszy raz przyjęli tego Mariusza na oddział. Ona się zachowywała jak narwana nastolatka, a nie dorosła kobieta, która ma męża, szczęśliwe małżeństwo i poukładane życie! Żałosne!

- No dobrze, ale kim my jesteśmy, żeby to oceniać?

- No właśnie ja uważam, że powinno się mówić ludziom prawdę prosto w twarz, a nie udawać, że... Sam wiesz... Wiem, że nie powinnam się w to tak angażować i tak się przejmować, bo pracujemy razem i tak dalej... Ale wkurza mnie takie podejście, że ktoś może zrobić najbliższej osobie takie potworne świństwo, a ty człowieku siedź i się nie wtrącaj, bo to jest ich życie, ich sprawy!

- Ale to jest ich życie i to są ich sprawy!

- Dobra, już cicho bądź!

- Tak jest pani sierżant. Jeszcze jakieś rozkazy dla mnie?

- Coś ci wymyślę! - zagrozi Aneta.