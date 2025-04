M jak miłość, odcinek 1870: Natalka załamie się po powrocie Doroty. Ta rozmowa z Bartkiem ją dobije - ZDJĘCIA

M jak miłość. Franka pobita po porodzie syna?! To zdjęcie Dominiki Kachlik z planu zwiastuje kłopoty!

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Natalka zrozumie, że jej bliski czas z Bartkiem dobiega końca. Jak informowaliśmy, Dorota wróci do Grabiny, rozpocznie z Lisieckim całkiem nowe życie. Zakochany mężczyzna zacznie dogadzać ukochanej, serwować śniadania do łóżka, całować i dbać jak umie najlepiej. Nic dziwnego, skoro od początku miał wielką nadzieję, że żona żyje. Szukał jej gdzie się da, aż w końcu szczęście i radość znów zapanuje w jego życiu. Dla Kaweckiej to także nowy rozdział i nie omieszka się nim cieszyć. Tylko Natalka zostanie sama...

Ta rozmowa Natalki z Bartkiem przekreśli wszystko?

Natalka w 1870 odcinku "M jak miłość" będzie jedną z nielicznych osób, które wcale nie podskoczą z radości wobec widoku szczęścia Lisieckiego. To nie tak, że Mostowiaczka życzy im źle, po prostu od dawna podkochuje się w Bartku i chyba skrycie liczyła, że może dałaby radę zająć miejsce Doroty. Nawet córka policjantki, Hania (Wiktoria Basik) próbowała scalić mamę z wujkiem. To na nic, bo wygra prawdziwa miłość Lisieckiego do Kaweckiej.

Zdradzamy, że w 1870 odcinku "M jak miłość" Natalka z Bartkiem odbędą poważną rozmowę. To nie będzie miła pogawędka przyjaciół... Tym razem skutki wymiany zdań mogą być opłakane. Sam Bartek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak daleko poszły uczucia przyjaciółki...

Natalka załamie się w 1870 odcinku "M jak miłość"

Natalka po kolejnej rozmowie z Lisieckim po prostu się załamie. Będzie nieszczęśliwa i niezadowolona. Raczej nie da rady cieszyć się powrotem Doroty, na co tak liczył Bartek. Jakie będą dalsze kroki pięknej Mostowiaczki? Czy da radę wyleczyć złamane serce i raz na zawsze uwolnić się od uczucia do przyjaciela, który ma już ukochaną żonę? Prawdopodobnie dalsze losy policjantki z Grabiny rozstrzygną się już w kolejnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach.