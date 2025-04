M jak miłość. Hoffman zagrozi nie tylko Kindze, ale i Julii?! Psychopatyczny sąsiad Zduńskich nie odpuści

Hoffman z "M jak miłość" dopiero się rozkręca

Postać Hoffmana nie ujawniła jeszcze wszystkich kart. Sami Zduńscy nie mają pojęcia, że sąsiad to tyran, który za wszelką cenę chce stawiać na swoim. Mężczyzna samotnie wychowuję Sarę (Nadia Smyczek), której brakuje bliskości z tatą. On źle ją traktuje, a dziewczyna marzy o relacji z rodzicami podobnej do tej, którą ma Lenka (Olga Cybińska) z Kingą oraz Piotrkiem (Marcin Mroczek).

Hoffman gra dobrego przed Zduńskimi, udaje ich kolegę. Wszystko po to, by zbliżyć się do Kingi, którą ewidentnie wziął sobie "na celownik". Już wiadomo, że mężczyzna umie posunąć się do takich rzeczy jak m.in. robienie zdjęć z ukrycia i to nawet w dość intymnej sytuacji...

Hoffman zagrozi również Julii?

Marta Chodorowska dodała zdjęcie na swój profil na Instagram, gdzie pozuje z serialowym Dariuszem i Violą (Magdalena Waligórska). Czy to znak, że Hoffman przerzuci swoje chore zapędy z Kingi na Julię? Przecież Malicka także nie ma lekko, ponieważ całkiem niedawno została ofiarą wypadku nad rzeką, a Święcicki (Artur Paczesny) pchnął ją ze skarpy do rzeki. Psychopata nie wiedział jednak, że robi krzywdę prawniczce, ponieważ pomylił się i wziął ją za Magdę (Anna Mucha). Czy w życiu Julii znów zagości niebezpieczeństwo?

Znajomi z planu

Zdradzamy, że wspólne zdjęcie z planu "M jak miłość" to odniesienie do dawnych lat, kiedy troje aktorów pracowało razem podczas kręcenia scen do hitu TVP pt.: "Ranczo". Marta Chodorowska wcielała się wtedy w rolę szalonej córki wójta, Klaudii, Magdalena Waligórska zagrała Wioletkę, natomiast Mateusz Rusin występował jako wikary.

To zbieg okoliczności, że ekipa z "Rancza" spotkała się na planie "M jak miłość". Widzowie od razu podłapali temat.

Wyrobił się nasz wikary - komentuje jedna z osób.

oj tak! - potwierdziła Marta Chodorowska

Świetni aktorzy, ale myślę, że teraz to mogli się spotkać razem na planie M jak Miłość, a nie Rancza 😅 - słusznie zauważyła inna widzka.