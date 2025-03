Pierwsza miłość, odcinek 3985: Ruszy proces Melki. Piotrek zrozumie, że znalazła się w środku piekła - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3985 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3985 odcinku "Pierwszej miłości" ruszy proces Melki. Dziewczyna siądzie na ławie oskarżonych, chociaż odpowie z tzw. "wolnej stopy", ponieważ Łucja Reterska załatwiła jej wyjście z aresztu. Początkowo Melka sądziła, że może to sprawka pomocy Piotrka lub Marysi (Aneta Zając). Wtedy nie wiedziała jeszcze, że za wszystkim stoi była teściowa, a sam Reterski (Stefan Pawłowski) żyje! Zdradzamy, że Łucja odegra jedną z ważniejszych ról w całym procesie. Cwana matka Remigiusza załatwi łapówkę, którą spróbuje kupić korzystne dla synowej zeznania na procesie. Może osiągnąć odwrotny efekt!

Proces Melki w 3985 odcinku "Pierwszej miłości" zaskoczy wszystkich

To oczywiste, że Melka musi wytłumaczyć się z ryzykownych kontaktów z handlarzem bronią, co doprowadziło do śmierci Anki (Anna Pentz). Dziewczyna weszła w dziwne interesy z przestępcą Jewgienijem (Eugeniusz Malinowski), który szantażował ją i przymuszał do wspólnych "interesów". Melka kluczyła i kłamała i jakoś nie zważała na to, że Piotrek prowadzi śledztwo w sprawie handlarza i jest to wielki konflikt interesów!

Na sali sądowej w 3985 odcinku "Pierwszej miłości" zjawi się także Kamil (Igor Paszczyk), który zapowiedział, że nie wybaczy siostrze śmierci ukochanej... Jego zeznania mogą być jednymi z ważniejszych w sprawie.

Piotrek zezna w procesie Melki w 3985 odcinku "Pierwszej miłości"

Podczas procesu Melki na świadka zostanie powołany Piotrek. To będzie trudne, by patrzeć na byłą ukochaną i zeznawać prawdę. Zdradzamy, że czujny policjant zauważy dużo nieścisłości i zacznie snuć przypuszczenia co do losów byłej partnerki. Proces Melki otworzy mu oczy, Zrozumie, że ukochana mogła zostać wplątana w tragiczną sytuację bez wyjścia. Czy to wystarczy, żeby jej przebaczyć?

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Piotrek spotka się z Melką, spróbuje przyjrzeć się całej sprawie, raz jeszcze zobaczyć prawdziwe motywy dziewczyny. W Melce obudzi się nadzieja na pogodzenie. Na przeszkodzie kolejny raz stanie im… jej mąż. Wtedy Piotrek definitywnie urwie kontakt i nie przewidzi, że zostawia Melkę w środku naprawdę niebezpiecznej sytuacji.