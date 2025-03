Pierwsza miłość, odcinek 3994: Prawdziwe wyzwanie studentów z We-Med. Prawidłowo zdiagnozują dziewczynę z nadwagą? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3988: Julka umrze? Córka Marysi trafi do szpitala w krytycznym stanie

"Pierwsza miłość" odcinek 3994 - piątek, 11.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3994 odcinku "Pierwszej miłości" studenci z We-Med staną przed ważnym wyzwaniem. To jedna z tych okazji, w których muszą dać z siebie wszystko, by udowodnić, że nadają się na przyszłych lekarzy.

Pacjentka z podejrzanymi objawami będzie potrzebowała pomocy

Radek pomoże Julicie (Dagmara Bryzek), Filipowi (Dominik Smaruj) oraz reszcie studentów w diagnozowaniu młodej pacjentki, która poskarży się na duże bóle i dziwne ataki. Radek, który na jakiś czas zniknął z życia Julity i kliniki, znów poprowadzi grupę studentów do szczęśliwego finału. Tym razem mieliby poprawnie zdiagnozować pacjentkę, która poprosi o pomoc.

Obojętny nie będzie także Kacper (Damian Kulec), który osobiście porozmawia ze zmartwioną dziewczyną oraz jej mamą. Niestety wszystko wskaże na to, iż sam nie ma żadnego pojęcia o tym, co może być przyczyną szokujących ataków.

Radek, Filip i Julita uratują pacjentkę?

Czy Radek wykaże się wielkim profesjonalizmem i wiedzą i już w 3994 odcinku "Pierwszej miłości" rozwiąże sprawę pacjentki? Niestety sytuacja okaże się dość skomplikowana i nawet sam Kacper będzie miał trudności z odpowiednią diagnozą. Nie pomoże także fakt, że dziewczyna z We-Med będzie borykała się z nadwagą, co może prowadzić do kolejnych powikłań. Wszystkie te niewiadome to prawdziwe wyzwanie i sprawdzian dla Julity, Filipa, reszty studentów i samego Radka.