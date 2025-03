Pierwsza miłość, odcinek 3986: Kacper nowym dyrektorem We-Medu? Wenerski wpadnie w szał i do tego nie dopuści! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3986 - wtorek, 1.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Od dłuższego czasu to właśnie Kacper jest tym, który trzyma klinikę We-Med w ryzach. Po aferach z Grażyną i jej szemranymi interesami to właśnie on postawi wszystko na jedyną słuszną kartę - przyszłość placówki. Nic dziwnego, że widzi siebie na stanowisku dyrektora. Przekonany, że może wprowadzić We-Med na nowy poziom, podejmie radykalne kroki, by oficjalnie przejąć stery. Ale nie przewidzi jednego - Wenerskiego, który gotowy będzie na wszystko, by mu to uniemożliwiać!

Kacper w 3986 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nowym dyrektorem We-Medu?

W 3986 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do konfrontacji między lekarzami. Wenerski, widząc, że Kacper zamierza przejąć kierownictwo, nie będzie krył swojego oburzenia. Nie uwierzy w żadne deklaracje i zapewnienia. Dla niego Kacper to nie dyrektor, a tylko kolejny lekarz, który wkręcił się w sytuację i myśli, że może dyktować warunki. Wenerski nie tylko otwarcie sprzeciwi się jego nominacji, ale też zacznie działać po swojemu!

Wenerski odkryje tajemnicę Grażyny w 3986 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Wenerski, choć wrogo nastawiony do Kacpra, będzie miał swoje powody. W 3986 odcinku serialu "Pierwsza miłość" podejmie własne dochodzenie i zacznie tropić Grażynę. To właśnie jej ostatnie działania, zamieszanie w We-Med i zamknięcie kliniki sprawiły, że sytuacja w placówce będzie tak napięta.

Grażyna i jej sekrety, Wenerski prowadzący własne dochodzenie, Kacper walczący o pozycję - to wszystko sprawi, że w 3986 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja w We-Med stanie się napięta do granic możliwości. Konflikt między mężczyznami może eskalować do poziomu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy! Jak skończy się ta walka? Przekonamy się już niebawem.