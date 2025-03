Pierwsza miłość, odcinek 3981: Kacper zdradzi Marysię? Skandaliczne wydarzenia podczas wieczoru kawalerskiego Edwarda

"Pierwsza miłość" odcinek 3981 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3981 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia wciąż bezustannie będzie poszukiwała pracy. Zwolnienie z kliniki okaże się dla niej ciosem, który wywróci jej życie do góry nogami. Będzie szukała nowego zajęcia, ale każda kolejna rozmowa kwalifikacyjna zakończy się fiaskiem.

Na szczęście Domańska nie zostanie zupełnie sama. W 3981 odcinku serialu "Pierwsza miłość" jedna z jej przyjaciółek postanowi jej pomóc, jednak zawodowe problemy w jej życiu osobistym to dopiero początek przykrych wydarzeń.

Kacper w 3981 odcinku "Pierwszej miłości" załamie się pracą i sięgnie po desperackie rozwiązania!

W 3981 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper stanie na skraju wytrzymałości. Jego praca w klinice okaże się coraz trudniejsza. Problemy będą się piętrzyć, a on sam nie znajdzie chwili na odpoczynek. Presja stanie się nie do zniesienia, a napięcie doprowadzi go do desperackiego kroku. Okazja do odreagowania nadarzy się szybciej, niż można się spodziewać. Wieczór kawalerski Edwarda zapowiada się na niezapomniane wydarzenie, pełne alkoholu i szaleństw. To właśnie tam Kacper postanowi zapomnieć o kłopotach, ale czy to nie przekreśli jego przyszłości z Marysią?

Kacper zdradzi Marysię w 3981 odcinku "Pierwszej miłości"?

Wieczór kawalerski Edwarda rozpocznie się w przyjaznej atmosferze, ale z każdą minutą impreza stanie się coraz bardziej nieprzewidywalna. Kacper poczuje się wolny jak nigdy wcześniej i będzie bawił się bez ograniczeń. W 3981 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w pewnym momencie wszystko pójdzie za daleko. Alkohol, dobra zabawa i towarzystwo pięknych kobiet sprawią, że Kacper znajdzie się w sytuacji, która może zrujnować jego małżeństwo. Czy chwila zapomnienia okaże się początkiem końca jego relacji z Marysią? Dowiemy się już niebawem!