Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3967: Marysia wyrzucona z pracy! Po kontroli w klinice straci stanowisko i gabinet

W 3967 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia Domańska (Aneta Zając) przeżyje dramat, jakiego się nie spodziewała. Niespodziewana kontrola wkroczy do kliniki Grażyny Weksler (Grażyna Wolszczak), a jej wyniki będą miały katastrofalne skutki. W 3967 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia zostanie pozbawiona stanowiska i gabinetu! Skandal, który wybuchnie po aferze z nielegalnym pobieraniem organów, okaże się tylko wstępem do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Domańska straci wszystko, co do tej pory budowała, a jej przyszłość zawodowa stanie pod ogromnym znakiem zapytania!