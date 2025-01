Pierwsza miłość, odcinek 3948: Bunt w klinice We-Med. Śledztwo źle wyciętej nerki pogrąży Grażynę? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3948 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Lekarze i praktykanci We-Med nie będą współpracowali w 3948 odcinku "Pierwszej miłości". W klinice Grażyny nadchodzi kolejny skandal, tym razem na poważnie godzący w kompetencje i umiejętności samego personelu. Sprawa okaże się bardzo poważna, bo chodzi o oskarżenia pewnej kobiety o to, iż podczas zabiegu w klinice jej córce wycięto zdrową nerkę! Jak to w ogóle możliwe, by doszło do tak dużej pomyłki? Personel uzna, że to nie możliwe i nie będzie chciał współpracować z komisją badającą całą sprawę. Znajdzie się natomiast ktoś, kto chętnie podburzy nastroje...

Radek naczelnym podżegaczem w We-Med

To Radek (Karol Biskup) w 3948 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie się na liście podejrzanych osób, mających coś wspólnego z katastrofalną pomyłką rzekomo źle wyciętej nerki. Chłopak od początku pokaże swój nieustępliwy charakterek, co spodoba się Julicie (Dagmara Bryzek). Opiekun praktykantów zostanie posądzony o przymilanie się do kochanki Filipa (Dominik Smaruj), ale Wenerski stanie w obronie dziewczyny. Zdradzamy, że podejrzyli studenci będą mieć jednak rację, bo Radek nie będzie obojętny na względny pięknej i cwanej Julity.

Już w 3948 odcinku "Pierwszej miłości" Radek zagrzeje personel do walki, będzie namawiał, by nie współpracować przy śledztwie w związku z wyciętą nerką. Czyżby miał coś na sumieniu?

Grażyna zamaskuje skandal, ale Marysia nie odpuści

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Grażyna zrobi wszystko, byle skandal nie przeniósł się do wiadomości publicznej, a renoma kliniki nie ucierpiała. Oczywiście każdy założy, że pomyłka wyciętej nerki jest właściwie niemożliwa, a oskarżająca klinikę kobieta to niepoważna osoba. Niestety już wiadomo, że coś jest mocno nie w porządku... Kiedy Grażyna zamiecie sprawę pod dywan, Marysia (Aneta Zając) szczerze spojrzy na sprawę i może się przekonać, że w placówce naprawdę zaszło wielkie nieporozumienie...