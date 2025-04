Pierwsza miłość, odcinek 3996: Kalina w ciąży?! Zacznie przygotowywać Marlenkę na rodzeństwo

"Pierwsza miłość" odcinek 3996 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kalina będzie w ciąży?! Zdradzamy, że już w 3996 odcinku „Pierwszej miłości” Oskar z ukochaną zaczną starać się o dziecko. Będą zdecydowani na powiększenie rodziny. Tym bardziej, że mała Marlenka nie jest przecież córką Oskara. To nieodpowiedzialny Krystian (Patryk Pniewski) jest prawdziwym tatą dziecka. Kalina nie ma jeszcze dzieci z Oskarem, co zdecydują się zmienić.

Kalina przygotuje Marlenkę na rodzeństwo

Zdradzamy, że Kalina na poważnie podejdzie do tematu drugiego dziecka. Uzna, że czas przygotować córkę na pojawienie się na świecie braciszka lub siostrzyczki. Siądzie do delikatnej rozmowy z córką, która może okazać się zbyt wczesna. Wkrótce Kalina zobaczy, że może to nie jest jednak odpowiedni czas na powiększanie rodziny… Kiedy wraz z Oskarem zaczną starania o dziecko, pojawi się ktoś, kto może wszystko zniszczyć! Czy ich więź to przetrwa i czy dziecko nie pojawi się w najmniej odpowiednim momencie?

Jeden telefon przerwie starania o dziecko?

Już w 3996 odcinku „Pierwszej miłości” mina Oskara mocno zrzednie, ponieważ dostanie telefon od pewnej osoby z przeszłości. Chodzi o kobietę, o którą skłócił się z Alanem (Alan Andersa). Kaja (Elżbieta Trzaskoś) odezwie się w najmniej spodziewanym momencie i to nie bez powodu. Jak informowaliśmy, wszystko będzie wskazywało na to, że Osaka ma nastoletnią córkę! Kaja długo milczała w tej kwestii, a za jej działaniami na pewno stoją jakieś ukryte motywy. To będzie wielki sprawdzian dla małżeństwa z Kaliną, która nastawi się na drugie dziecko. Może się zdziwić na wieść, że mąż ma już córkę z kochanką z przeszłości!