Pierwsza miłość, odcinek 3998: Kryzys u Marysi i Kacpra? Ostre kłótnie zbliżą go z Mają

"Pierwsza miłość" odcinek 3998 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

Cierpliwość Marysi w 3998 odcinku "Pierwszej miłości" powoli dobiegnie końca. Problemy rodzinne ją wykańczają, a ponowne pojawienie się w jej życiu Izabeli doprowadziło do szokujących zdarzeń. Najgorsze dla Marysi jest patrzenie jak nastoletnia córka Julka zachwyca się matką Kacpra. Domańska wie przecież, że seniorka prowadzi cichą grę pozorów.

Kolejne kłótnie u Kacpra i Marysi

Marysia z Kacprem mają bujną, wyboistą przeszłość. Nie od początku było im pisane bycie razem, ale w końcu wzięli ślub i zaczęli wspólną przyszłość. Powrót cwanej Izabeli sprawił jednak, że całe ich życie rodzinne przewróciło się do góry nogami. Marysia jest coraz bardziej zaniepokojona dziwną relacją córki z matką Kacpra. Punktem kulminacyjnym będą urodziny nastolatki, a potem naleganie, by Julka mogła zamieszkać z Izabelą! Marysia niemal oniemieje wobec takiego planu i już w 3998 odcinku "Pierwszej miłości" za nic nie zgodzi się na wymysły córki i wyrachowanej teściowej.

Kacper uzna, że żona przesadza, opowie się za niewinnością mamy, której względnie zaufał. Jego zdaniem ma ona dobre relacje z Julką i nie ma się czym przejmować. Tylko co w sytuacji, w której małżeństwo Nowaczyka zostanie wystawione na wielką próbę?

Kacper zbliży się do Mai

Zdradzamy, że po kolejnych przepychankach w "Pierwszej miłości" Kacper znajdzie ukojenie w towarzystwie pięknej Mai. Również Grażyna (Grażyna Wolszczak) podejmie zaskakującą decyzję, co nieoczekiwanie zbliży do siebie Maję i Nowaczyka. Czy kłótnie w domu aż za bardzo popchną lekarza ku atrakcyjnej koleżance z We-Med? Marysia musi być czujna i nie dopuścić do kolejnego rozpadu swojego związku.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Tajemnicza przesyłka dla Kingi. Psychol Mateusz omota jej matkę