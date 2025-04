Pierwsza miłość, odcinek 4009: Bartek w rozpaczy po decyzji sądu! Wymyśli coś szalonego, by nie iść siedzieć - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Mąż Anny Ilczuk wkracza do akcji! To on będzie nowym mężczyzną w życiu Emilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4009 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sąd wyda ostateczny wyrok i niestety nie będzie on korzystny dla Bartka. Chociaż lekarz miał nadzieję, że apelacja zakończy się sukcesem, wszystko runie jak domek z kart. Bartek zostanie skazany za posiadanie broni i użycie jej w obronie przed Mateuszem (Lesław Żurek). Mimo to, sąd nie uwierzy, że mąż Emilki działał pod wpływem strachu i dla dobra rodziny, dlatego też postanowi wymierzyć mężczyźnie karę.

To właśnie w 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przyjdzie moment załamania. Zdeterminowany i przerażony Bartek zacznie snuć plan, który zszokuje nawet Emilkę. Przestanie myśleć racjonalnie, zacznie kombinować, jak oszukać wymiar sprawiedliwości, byle tylko nie trafić do więzienia. Jego pomysł może jednak przynieść więcej szkody niż pożytku...

Bartek w 4009 odcinku "Pierwszej miłości" załamie się po wyroku! Wpadnie na szalony pomysł

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek zacznie realizować szalony plan, o którym na ten moment więcej nie wiemy. Być może lekarz będzie chciał upozorować ucieczkę, a może nawet pomyśli o wyjeździe z kraju? Miedzianowski bez dwóch zdań będzie miał nadzieję, że zanim ktokolwiek się zorientuje, jego sprawa przycichnie i będzie mógł wrócić jako wolny człowiek. Problem w tym, że nie będzie wyobrażał sobie realizacji swojego planu bez Emilki i ich synka.

Emilka staje pod ścianą. Z jednej strony nie chce dopuścić do tego, by ukochany trafił za kratki, z drugiej wie, że jego plan może okazać się kompletnie nierozsądny. W jej oczach pojawi się strach i niepewność, ale mimo to w 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" podejmie decyzję, która zaważy na ich przyszłości...

Emilka w 4010 odcinku "Pierwszej miłości" sprzeda fabrykę Fryderykowi!

Choć decyzja Bartka będzie dramatyczna, to w 4010 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka zrobi jeszcze coś bardziej zaskakującego i zgodzi się na sprzedaż swojej fabryki. Fryderyk Graff (Andrzej Kłak) będzie nie tylko oczarowany Emilką, ale i zdeterminowany, by przejąć interes. Pieniądze będą dla nich ratunkiem, ale czy to nie początek jeszcze większych problemów?