Pierwsza miłość, odcinek 3998: Samotna Pamela zrobi coś szalonego! Wszystko przez byłego męża - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4009: Bartek w rozpaczy po decyzji sądu! Wymyśli coś szalonego, by nie iść siedzieć - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3996: Melka zmusi Krystiana do milczenia! Ukryje przed światem, że to ona zabiła Reterskiego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4004: Artur nie odpuści Jankowi! Po ostrej rozmowie prawda o zdradzie trafi prosto do Kingi? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3998 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3998 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Pamela będzie na skraju załamania nerwowego. Widok byłego męża, Kulasa, który z uśmiechem na twarzy spędza czas z nową partnerką, doprowadzi ją do szału. Poczucie osamotnienia i zazdrość sprawią, że Pamela postanowi działać. Zaintrygowana ogłoszeniem matrymonialnym, które przypadkowo znajdzie, zdecyduje się na randkę z nieznajomym. Czy to początek nowego rozdziału w jej życiu, czy raczej droga do kolejnego rozczarowania?​

Pamela w 3998 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie zniesie szczęścia Kulasa

Pamela, zdesperowana i zraniona, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Jej decyzja o spotkaniu z nieznajomym może być próbą ucieczki od bólu i samotności, ale czy przyniesie jej upragnione ukojenie? Wiki i Olek w 3998 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobią wszystko, by wystroić Pamelę na bóstwo.

Niebezpieczna randka Pameli w 3998 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 3998 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Pamela umówi się na randkę z tajemniczym mężczyzną, którego pozna przez ogłoszenie matrymonialne. Spotkanie odbędzie się w zjawiskowym domu mężczyzny, do którego kobieta pójdzie bez żadnego zawahania. Pamela, choć początkowo zafascynowana, szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. Czy jej nowy znajomy ma czyste intencje, czy może skrywa mroczne tajemnice?​

Randka Pameli może przerodzić się w prawdziwy koszmar. W końcu najczęściej relacje zapoczątkowane w internecie, nie wróżą niczego dobrego. Nieznajomy okaże się kimś zupełnie innym, niż się wydawało, a sytuacja wymknie się spod kontroli. Czy Pamela znajdzie się w niebezpieczeństwie, a jej desperacka próba zapomnienia o Kulasie może skończyć się tragicznie? Czy ktoś przyjdzie jej z pomocą? Czy uda jej się uciec z opresji?​ Dowiemy się już niebawem!