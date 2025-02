Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3962: Bartek pójdzie siedzieć za napad z bronią. Pogrąży go Emilka - ZWIASTUN

W 3962 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek (Rafał Kwietniewski) usłyszy zarzut napadu z bronią na stację paliw i nie będzie miał nic na swoją obronę! Na nic się zdadzą zapewnienia Miedzianowskiego, że pistolet kupił nielegalnie do ochrony rodziny przed Mateuszem Stikiem (Lesław Żurek). Aresztowanego Bartka obciążą zeznania pracownicy stacji, przy której wypadł mu pistolet i ta pomyślała, że to napad rabunkowy. Jakby tego było mało w 3962 odcinku "Pierwszej miłości" policjant śledczy Nowak (Robert Zawadzki) uzna, że Bartek miał motyw do napadu, bo pogrąży go Emilka (Anna Ilczuk) i jej interesy w Wadlewie. Zobacz ZWIASTUN i sprawdź, co się wydarzy.