Pierwsza miłość, odcinek 4003: Wyniki testów DNA Oskara potwierdzą, że to on jest ojcem? Kalina wyda jego sekret - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4003 - piątek, 25.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4003 odcinku "Pierwszej miłości" przyjdą wyniki testów na ojcostwo. Jak informowaliśmy, pojawienie się byłej kochanki Oskara z przeszłości sprawi, że jego życie wywróci się do góry nogami. Co ciekawe, Kaja milczała na temat córki, nie mówiła, że wychowuje nastolatkę, a nagle powróci do życia byłego ukochanego z podwójną siłą. Relacje Kai z córką wydadzą się podejrzane, a nagłe informacje o rzekomym ojcostwie podstawią małżeństwo Kaliny pod znakiem zapytania. Tym bardziej, że Kalina sama jakiś czas temu próbowała odnaleźć Kaję, by zrozumieć konflikt męża z Alanem (Alan Andersz). Kaja jakoś nie raczyła wspomnieć o dziecku.

Wyniki testów na ojcostwo rozwieją wątpliwości?

Oskar oczywiście nie uwierzy na słowo Kai, która ewidentnie będzie chciała namącić w jego związku z Kaliną. Wybierze sobie najgorszy moment, ponieważ małżeństwo podejmie decyzję o powiększeniu rodziny. Chcieliby mieć wspólne dziecko. Nie przewidzą, że Kaja powróci z takimi rewelacjami.

Kalina wygada sekret Alana i się zacznie

Skoro Kaja wywołała spór między Alanem a Oskarem, obaj bracia byli w jakiś sposób połączony z kobietą, tak naprawdę nie wiadomo nawet, który byłby ojcem córki Kai... Całkiem możliwe, że Alan także mógłby być ojcem dziewczynki. Oskar początkowo nie będzie chciał mówić bratu o sytuacji z Kają, ale w 4003 odcinku "Pierwszej miłości" uprzedzi go Kalina!

Kalina wygada się przed bratem męża, a on wpadnie w szał. Porywczy Alan na pewno nie zostawi tak tej sprawy. Jaki wynik Oskar odbierze z laboratorium? Testy DNA potwierdzą, że to on jest ojcem dziecka Kai? Tego dowiemy się już niebawem z kolejnych odcinków "Pierwszej miłości".