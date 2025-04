Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3990: Kinga odbierze tajemniczą paczkę! Wpadnie w rozpacz, gdy zobaczy, co jest w pudełku - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) stanie w obliczu szokującego odkrycia, które może zaważyć na jej małżeństwie z Jankiem (Maciej Mikołajczyk). Niespodziewanie otrzyma tajemniczą paczkę, której zawartość wprawi ją w osłupienie. W środku znajdzie ubranka dla noworodka, co natychmiast wzbudzi w niej ogromny smutek i lęk o nadchodzącą przyszłość. Jej mąż oczekuje dziecka z inną kobietą, a ona będzie przeżywać najgorszy dramat, z jakim może borykać się kobieta. To odkrycie w 3990 odcinku serialu "Pierwsza miłość" stanie się początkiem lawiny dramatycznych wydarzeń, które na zawsze mogą zmienić życie Kingi.​ Koniecznie sprawdź, co już wiadomo i obejrzyj najnowszy ZWIASTUN oraz ZDJĘCIA z serialu "Pierwsza miłość".