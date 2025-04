Pierwsza miłość, odcinek 4008: Wypadek Emilka i Bartka w drodze na rozprawę. Jeśli nie dojedzie na czas, może zapomnieć o pozytywnym zakończeniu - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Mąż Anny Ilczuk wkracza do akcji! To on będzie nowym mężczyzną w życiu Emilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4008 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4008 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Wszystko za sprawą pośpiechu, by zdążyć na rozprawę Bartka. Przypomnijmy, że Miedzianowski wziął już udział w pierwszych rozprawach o oskarżeniu o nielegalne posiadanie broni palnej. Przecież lekarz nie ma pozwolenia na broń i musiał wyjaśniać, że nie kierowało nim żadna chęć skrzywdzenia kogoś, a strach o rodzinę. Bartek martwił się o bezpieczeństwo bliskich, ponieważ Mateusz (Lesław Żurek) wciąż mącił. W końcu sprawa trafi aż do sądu apelacyjnego.

Wypadek Emilki i Bartka

Kiedy małżeństwo będzie pędziło do sądu, po drodze wydarzy się kiepski wypadek, który może rzutować na całą przyszłość lekarza. Może iść siedzieć i nadal być z dala od rodziny! Na drodze niby nie wydarzy się nic zagrażającego życiu, bo finalnie wyjdzie na jaw, że po porostu zepsuł się ich samochód, ale od tego, czy dotrą na czas, zależy wiele. Słowa adwokata także nie polepszą sprawy, bo mężczyzna w 4008 odcinku "Pierwszej miłości" da jasno do zrozumienia, że jeżeli Bartek nie przyjedzie do sądu na czas, nie ma co liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jego przyszłość zawiśnie na włosku.

Bartek niezadowolony z wyroku sądu apelacyjnego

Zdradzamy, że sytuacja z wypadkiem, zepsuciem się samochodu w 4008 odcinku "Pierwszej miłości" sprawi, że finalnie Bartek nie będzie zadowolony z wyroku sądu, zacznie rozumieć, że czeka go odsiadka. Nie potrafi pogodzić się z decyzją sądu, nie wyobraża sobie kolejnych miesięcy z dala od rodziny. Wpadnie jednak na szalony pomysł, jak mógłby uniknąć odsiadki. Spróbuje przekonać do niego Emilkę. To może być bardzo ryzykowne posunięcie.