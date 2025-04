Pierwsza miłość, odcinek 4006: Mateusz każe Teresie zabić Lilkę? Matka Kingi pod silnym wpływem psychopaty! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Mąż Anny Ilczuk wkracza do akcji! To on będzie nowym mężczyzną w życiu Emilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4006 - środa, 30.04.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4006 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa znów potraktuje Mateusza jak przyjaciela, jak kogoś, w kim może mieć oparcie. Mimo iż seniorka dobrze wie, że znajomość ze skazanym psycholem to stąpanie po cienkim lodzie, jakaś siła cały czas nie pozwala jej się od niego uwolnić. Mimo ostrych komentarzy i wymian zdań, Teresa wciąż wraca na widzenia do Mateusza...

Teresa w 4006 odcinku "Pierwszej miłości"zwierzy się z przeszkody w jej rodzinie

Mateusz w 4006 odcinku "Pierwszej miłości" chętnie wysłucha problemów rodzinnych Teresy. Matka Kingi odkryła, że Lilka to kochanka Janka (Maciej Mikołajczyk), z którą cały czas się spotyka i która nie daje mu spokoju. Mało tego, kobieta jest w ciąży z dziennikarzem, o czym on do końca nie umie powiedzieć żonie...

Teresa uzna w 4006 odcinku "Pierwszej miłości", że to właśnie Lilka jest tzw. drzazgą w oku Janka oraz całej rodziny. Powie psycholowi, że przez nią są same problemy!

Mateusz w 4006 odcinku "Pierwszej miłości" podjudzi Teresę do skrzywdzenia Lilki?

Kiedy Teresa zakończy zwierzenia, Mateusz chętnie wcieli się w rolę doradcy. Zobaczy prosty plan, który jego zdaniem rozwiąże cały problem! Matka Kingi ma najzwyczajniej w świecie "zlikwidować przeszkodę"! Co to konkretnie oznacza? Nic innego jak to, że Mateusz namówi Teresę do skrzywdzenia kochanki męża!

Mało tego, tuż po widzeniu w 4006 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa faktycznie skieruje się do pracy Lilki... Czy wybuchnie z tego dramat, którego nie da się już odkręcić?! Upiorna rada psychola Mateusza spowoduje tragedię? Zobaczy na własne oczy, jak daleko może posunąć się w manipulowaniu Teresą.