Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4012: Zwłoki Reterskiego wyłowione z rzeki? Melka ujawni Piotrkowi kulisy zaginięcia jej męża tyrana

W 4012 odcinku serialu "Pierwsza miłość" z Odry zostaną wyłowione zwłoki mężczyzny, a Melka (Ewa Jakubowicz) zadrży na myśl, że to ciało jej zaginionego męża, Remigiusza Reterskiego (Stefan Pawłowski)! Kobieta postanowi wyznać Piotrkowi (Michał Mikołajczak) całą prawdę o dramatycznych wydarzeniach, które doprowadziły do zaginięcia jej męża tyrana. Czy Melka w 4012 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przyzna się do zabójstwa? Czy Piotrek będzie w stanie jej wybaczyć? Szczegóły poniżej!